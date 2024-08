Dudu Reina fez carreata em Comendador Soares e segue a todo vapor na campanha para prefeito - Divulgação

Dudu Reina fez carreata em Comendador Soares e segue a todo vapor na campanha para prefeitoDivulgação

Publicado 19/08/2024 23:07

Nova Iguaçu - Dudu Reina (PP), candidato a prefeito de Nova Iguaçu, começou a semana trocando ideias com a população da cidade. Nesta segunda-feira (19), ele iniciou o dia de campanha antes do amanhecer. A exemplo do ocorrido na última sexta (16), Dudu foi conversar com os iguaçuanos, às 5h, em uma estação ferroviária, desta vez em Comendador Soares. Acompanhado do prefeito Rogerio Lisboa, de vereadores em exercício e de candidatos à Câmara Municipal, o candidato recebeu apoio de moradores.

“Estar com a população é sempre uma troca de conhecimentos. Apresento as propostas que temos para o desenvolvimento de Nova Iguaçu e ouço deles o que esperam do meu governo”, afirma o candidato do PP.

Dudu Reina encabeça a coligação “Fé, Trabalho e Humildade”, formada pelos partidos PP, PL, MDB, AVANTE, Federação PSDB/CIDADANIA, PRD, PSD, REPUBLICANOS, SOLIDARIEDADE e PRTB, que conta com Drª Roberta (PL) como vice-prefeita e tem 240 candidatos a vereador no município.

“Dudu é a melhor opção. Ele é uma pessoa digna do nosso voto, da nossa confiança”, afirmou Zélia Veronezi, que passava pela estação e teve a oportunidade de conversar com o candidato.

“Vejo em Dudu uma pessoa íntegra, de bom caráter”, complementou Sandra Cristina da Silva Nascimento, outra eleitora com quem o candidato bateu um papo em Comendador Soares.

Desde o início da campanha, na última sexta-feira, Dudu Reina fez corpo a corpo nas estações ferroviárias do Centro e de Comendador Soares e no Calçadão de Nova Iguaçu, além de duas grandes carreatas: uma em Austin, no sábado, com mais de 500 veículos; e outra no Km 32, no domingo, que reuniu cerca de 800 automóveis.