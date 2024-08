Dudu Reina teve a companhia do atual prefeito, Rogério Lisboa, durante a carreata - Divulgação

Publicado 18/08/2024 06:08

Nova Iguaçu - Candidato a prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina (PP) realizou, na manhã deste sábado (17), sua primeira grande carreata, passando por Austin, Cacuia, Jardim Iguaçu e bairros próximos. O evento contou com a adesão de mais de 500 veículos, entre motos e carros.

Acompanhado do prefeito da cidade, Rogerio Lisboa, que apoia sua candidatura ao Poder Executivo, da candidata a vice-prefeita, Dra. Roberta (PL), dos deputados federais Dr. Luizinho, presidente estadual do PP e líder do partido na Câmara federal, e Juninho do Pneu (União Brasil), do deputado estadual Carlinhos BNH (PP), de vereadores com mandato e candidatos ao legislativo municipal, Dudu foi bem recebido pela população e por comerciantes por onde passou.



"Dudu é na certa meu candidato. Austin recebeu investimentos nos últimos anos, mas ainda faltam coisas. Como moradora não quero arriscar ter essas melhorias interrompidas. Eu e minha família queremos dar continuidade ao governo atual e ter mais investimentos na cidade" afirmou a dona de casa Isabelle Vitória Costa Domingo, de 22 anos.

Dudu Reina comemorou a receptividade dos moradores e comerciantes e o sucesso da carreata.

"Estou realmente impactado com tanto carinho. Acredito que isso é fruto da confiança que os iguaçuanos depositam na atual gestão e na certeza de que também faremos Nova Iguaçu crescer ainda mais. Essa foi a primeira de muitas carreatas. Vamos ser incansáveis lutando por Nova Iguaçu", disse o candidato.