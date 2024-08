Candidato se compromete a dar continuidade a obras de infraestrutura e ampliar melhorias nas redes de educação e saúde - Divulgação

Candidato se compromete a dar continuidade a obras de infraestrutura e ampliar melhorias nas redes de educação e saúdeDivulgação

Publicado 20/08/2024 23:27

Nova Iguaçu - Os bairros Botafogo, Cobrex, Ponto Chic e Cerâmica foram os escolhidos para receber, nesta terça-feira (20), a terceira carreata do candidato a prefeito de Nova Iguaçu Dudu Reina (PP). O evento reuniu mais de 200 veículos, entre carros e motocicletas, e teve a presença do atual prefeito, Rogerio Lisboa (PP).

“Uma tarde maravilhosa. Passamos por bairros queridos, como o da Cobrex, onde há um grande ginásio em construção que vai ganhar o nome da jornalista Susana Naspolini, que foi uma indicação minha. Vamos dar continuidade às obras do Rogerio e melhorar ainda mais o município”, destacou Dudu Reina.

Dudu Reina encabeça a coligação “Fé, Trabalho e Humildade”, formada pelos partidos PP, PL, MDB, AVANTE, Federação PSDB/CIDADANIA, PRD, PSD, REPUBLICANOS, SOLIDARIEDADE e PRTB, que conta com Drª Roberta (PL) como vice-prefeita e tem 240 candidatos a vereador no município. Também prestigiaram o evento desta terça-feira, o deputado federal Juninho do Pneu (União Brasil) e os deputados estaduais Carlinhos BNH (PP) e Felipinho Ravis (Solidariedade), que está licenciado para ser secretário estadual de Trabalho e Renda.

Dudu e Roberta foram recebidos pelos moradores, que, mesmo da janela de suas casas, fizeram questão de acenar para o grupo. Muitos elogiaram os investimentos feitos pelo prefeito Rogerio Lisboa e pediram que Dudu dê continuidade às obras que estão sendo realizadas em todo o município, como as de infraestrutura, e às melhorias nas redes de educação e saúde.

Morador do bairro Botafogo, o comerciante Hilton Dias, de 52 anos, destacou os feitos da Prefeitura:

"O Rogerio construiu uma praça novinha com brinquedos para as crianças e um campo de areia. Modernizou esse espaço e mais projetos estão por vir. Éramos esquecidos, e nos últimos anos, fomos lembrados por esta gestão. O trabalho tem que continuar."

A concentração aconteceu na Praça Sem Nome, no bairro Botafogo, e seguiu por diversas ruas da Cobrex, passando pela obra do Ginásio Esportivo, pela Estrada Velha São José, na Cerâmica, e pela Rua Geni Saraiva, em Ponto Chic.

Um dos mais animados na carreata, o prefeito Rogerio Lisboa agradeceu a receptividade dos moradores dos bairros visitados e garantiu que a cidade será bem representada por Dudu.

“Governo esta cidade há quase 8 anos, faltam quatro meses para encerrar o mandato, e recebo o carinho das pessoas, principalmente das crianças, isso não tem preço. Estou empolgado com a campanha de Dudu, e vamos melhorar cada vez mais Nova Iguaçu”, disse Rogerio.