Dudu Reina fez carretada com atual prefeito Rogério Lisboa e aliados no último sábadoDivulgação

Publicado 25/08/2024 20:25

Nova Iguaçu - A carreata do candidato a prefeito de Nova Iguaçu Dudu Reina (PP) chegou ao Manhoso, no bairro da Prata, no último sábado. O presidente da Câmara Municipal e seus aliados políticos, entre eles o atual prefeito da cidade, Rogerio Lisboa (PP), foram recebidos com grande festa pelos moradores.

Eles se concentraram no Campo do Manhoso e passaram por diversas ruas da Prata, do Morro do Cocada, Monte Líbano, Andrade de Araújo, Jardim Tropical, Rancho Novo, Vila São Luís, Vila Operária, Caioaba e Jardim da Viga. Este foi o 17º ato de campanha de Dudu Reina, que começou no dia 16 de agosto.

Acompanhado também pelo deputado federal e presidente estadual do PP, Dr. Luizinho, pelo deputado federal Juninho do Pneu (União Brasil) e pelo deputado estadual licenciado e atual secretário estadual de Trabalho e Renda, Felipinho Ravis (Solidariedade), Dudu esbanjou simpatia e disposição. A carreata contou ainda com a participação da candidata a vice-prefeita, Dra. Roberta (PL), e de aspirantes a uma vaga no Legislativo Municipal. Durante o percurso, ele ouviu as principais reivindicações para a região.

“Vamos investir na construção de uma creche nesta região para que mães, pais e responsáveis possam trabalhar sabendo que seus filhos estão seguros e com uma educação de qualidade”, garantiu Dudu.

A carreata começou às 11h20, no Campo do Manhoso, e se estendeu até as 13h30, quando foi encerrada no Campo da Viga, no Jardim da Viga. Mais de 300 veículos, entre carros e motos, participaram da manifestação em apoio a Dudu Reina.

O prefeito Rogerio Lisboa utilizou um trecho do jingle da campanha, que já está na boca do povo, para sintetizar a importância da continuidade do governo com a passagem de bastão para Dudu Reina.

“É como diz a música: ‘foi feito, bem feito, e ainda tem muito para ser feito’. Vamos rodar toda Nova Iguaçu e conversar com as pessoas para saber delas o que ainda precisa melhorar na cidade”, afirmou o atual prefeito.