Carreata reuniu quantidade grande de apoiadores do candidato - Divulgação

Publicado 23/08/2024 22:36

Nova Iguaçu - "Dudu vai ser o meu prefeito de Nova Iguaçu". Este é o jingle do momento, que não sai da cabeça dos iguaçuanos. Na quinta-feira (22), foi a vez dos moradores dos bairros de Miguel Couto, Santa Rita, Gerard Danon, Jardim Corumbá, Rancho Fundo, Monte Castelo, Vila de Cava e Adrianópolis cantarem a música do candidato Dudu Reina (PP), que disputa as eleições para prefeito de Nova Iguaçu. Pessoas de todas as idades saíram de suas casas para manifestar apoio durante mais uma caminhada e carreata realizada pelo candidato.

“Hoje passamos por diversos bairros e vimos a recepção das pessoas, que não paravam de agradecer ao Rogerio Lisboa por tudo que ele fez. Elas me pediram para dar continuidade às obras, como as de infraestrutura. Vamos trabalhar para avançar mais e investir pesado também em educação, construindo mais creches”, garantiu Dudu Reina.

Pela manhã, o presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou uma caminhada por Miguel Couto, acompanhado da candidata à vice-prefeita, Drª Roberta (PL), e do deputado estadual Carlinhos BNH (PP). Dudu conversou com os moradores, posou para fotos e entregou material informativo com suas propostas de governo.

À tarde, foi a vez da carreata, com mais de 300 veículos, entre carros e motocicletas, que começou às 17h, ao lado do Cefet. O clima de animação, característico da campanha, teve boa receptividade por parte dos moradores. Foram três horas de evento pelas ruas de diversos bairros, encerrando em Santa Rita.

“Fizemos muitas obras de saneamento, pavimentação e recapeamento nesta região. O Dudu é experiente e bastante competente para dar continuidade ao que a minha gestão fez, avançando ainda mais. Ele está com a gente desde o primeiro dia de governo, em 2017, sendo um excelente colaborador em várias situações. Ninguém consegue fazer tudo em 4 ou 8 anos. Para que Nova Iguaçu se desenvolva ainda mais, é preciso dar sequência ao trabalho, e Dudu é o caminho para isso”, afirmou o prefeito Rogerio Lisboa.

Entre os bairros percorridos pela carreta, está o de Gerard Danon, onde 15 ruas foram pavimentadas, e o de Jardim Corumbá, onde outras 32 passaram por intervenções de infraestrutura.