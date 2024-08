Cine Guandu está com inscrições abertas para estudantes de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 23/08/2024 22:41

Nova Iguaçu - O concurso ambiental e cultural Cine Guandu, promovido pelo Comitê Guandu-RJ, está de volta neste ano. Nos próximos dias, alunos matriculados regularmente em instituições de ensino superior ou do ensino médio e/ou técnico, públicas ou particulares, inseridas na Região Hidrográfica II, na qual está Nova Iguaçu, conhecerão as regras e poderão se inscrever a partir do edital, que está nos últimos ajustes. No entanto, o tema para a produção dos vídeos já foi escolhido: "Mudanças climáticas e suas relações com os recursos hídricos".

Com o concurso, o Comitê Guandu quer incentivar os jovens e os estudantes a pensar nas questões ambientais importantes que impactam toda sociedade, e nesta edição, especificamente, nas transformações de médio e longo prazo nos padrões de temperatura e clima e suas relações com a água. As obras serão usadas na disseminação da educação ambiental com ênfase em recursos hídricos.

Nesta edição do Cine Guandu, assim como aconteceu na primeira premiação no ano passado, todo o processo, desde a inscrição até a votação para a escolha dos vencedores, será acompanhado pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap).

Mais informações e detalhes sobre as inscrições serão divulgados com o edital. O chamamento será publicado no site da Agevap e do Comitê Guandu. Os interessados também podem ficar atentos às redes sociais do Colegiado.

O concurso Cine Guandu-RJ é composto por três fases: Habilitação, Classificação e Votação Popular no Facebook, Instagram e canal do Youtube do Comitê Guandu/RJ, de acordo com o cronograma a ser divulgado. Serão considerados para a escolha dos vídeos, a pertinência ao tema proposto, a criatividade e o conteúdo, além da qualidade e riqueza de imagem, participação de personagens que acrescentem conteúdo.

Na edição do concurso de 2023, três grupos que avançaram à votação popular tiveram seus vídeos premiados em 1°, 2° e 3° lugares. Os concorrentes puderam produzir sobre a importância dos comitês de bacia na gestão participativa das águas e outros temas relacionadas aos recursos hídricos no âmbito da RH-II.

Com a votação popular feita pelas redes sociais do Colegiado, conquistou o 1º lugar o vídeo intitulado de “Água em todos os lugares: Importância da Gestão participativa e democrática”, produzido por alunos do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e (UFRRJ). Os estudantes Angélica da Cruz Andrade, Erleyvaldo Bispo dos Santos e Mayara dos Santos Mendes receberam troféus, além de notebooks para cada um. Todos eles estiveram envolvidos desde o roteiro até a apresentação do vídeo.

Tabletes e medalhas foram entregues aos estudantes que conquistaram a segunda colocação com o vídeo “A importância do Rio Guandu para a cidade de Seropédica”. Os que ficaram em terceiro, com a produção intitulada de “O Caminho da Geosmina”, também receberam medalhas, além de aparelhos celulares.