Dudu Reina encerrou primeira semana de campanha à Prefeitura de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 25/08/2024 20:06

Nova Iguaçu - Dudu Reina (PP), candidato a prefeito de Nova Iguaçu, fechou sua primeira semana de percorrendo diversos bairros da cidade. Na última sexta-feira, ele o bairro Valverde, pela manhã, e participaram de uma grande carreata pela região de Rosa dos Ventos, já no fim da tarde.

O “sextou” começou pelas ruas de Valverde por volta das 9h. Acompanhado por sua candidata a vice-prefeita Dra Roberta (PL) e também por vereadores de mandato e candidatos a uma vaga no Legislativo Municipal, Dudu esbanjou disposição, apesar do forte calor. Reina distribuiu material de campanha e ouviu da população as principais reivindicações para a região.

“Os moradores nos receberam muito bem no Valverde. Ouvi muitos elogios sobre a atenção que a atual gestão dá para a educação, como a merenda escolar, o uniforme e o kit escolar. Queremos fazer mais, avançar muito nos próximos anos”, afirmou.

No fim da tarde, a campanha chegou à Rosa dos Ventos, na Estrada das Cambucas, de onde partiu, às 17h, a carreata com mais de 200 veículos, que passou por diversos bairros da região. Logo no início, o candidato prometeu aos moradores a construção de uma escola municipal e uma praça em Rosa dos Ventos.

Após Rosa dos Ventos, a carreata passou por Jardim Roma, onde 16 ruas foram pavimentadas e uma praça passou por reformas no atual governo. Dudu assumiu o compromisso de asfaltar as outras ruas que ainda não receberam melhorias. A carreata ainda passou por Parque das Palmeiras e terminou na Palhada, na Rua Bambuzal.