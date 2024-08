Dudu Reiuna ganhou apoio do Senador Romário na corrida pela Prefeitura - Divulgação

Publicado 26/08/2024 15:48

Nova Iguaçu - Dudu Reina (PP), candidato a prefeito de Nova Iguaçu, ganhou um importante aliado no cenário político do Rio de Janeiro: o senador Romário (PL). Os dois gravaram um vídeo em que o tetracampeão mundial manifesta apoio a Dudu. As imagens serão exibidas a partir da próxima sexta-feira (30), quando começa o horário eleitoral gratuito em rádio e TV.

“Todo mundo sabe que eu era fominha no campo. Mas, na política, aprendi que um bom parceiro é essencial. Em Nova Iguaçu, trabalhei muito com Rogerio Lisboa. Agora, é a vez de Dudu Reina entrar em campo. Ele tem o meu apoio”, disse Romário.

Dudu Reina encabeça a coligação “Fé, Trabalho e Humildade”, formada pelos partidos PP, PL, MDB, AVANTE, Federação PSDB/CIDADANIA, PRD, PSD, REPUBLICANOS, SOLIDARIEDADE e PRTB, que conta com Drª Roberta (PL) como vice-prefeita e tem 240 candidatos a vereador no município.