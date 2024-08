Dudu Reina teve a companhia do prefeito Rogério Lisboa na caravana realizada no último domingo - Divulgação

Dudu Reina teve a companhia do prefeito Rogério Lisboa na caravana realizada no último domingoDivulgação

Nova Iguaçu - A carreata do candidato Dudu Reina (PP), que disputa as eleições para prefeito em Nova Iguaçu, mobilizou mais de 200 veículos, entre carros e motocicletas, moradores e comerciantes de Miguel Couto, Grama, Geneciano, Figueira, Rancho Fundo, Vila de Cava e Santa Rita.

A concentração aconteceu na Estrada Miguel Couto, e a carreata começou às 11h, percorrendo diversas ruas até chegar ao seu ponto final, na Rua Javarí, em Santa Rita. Dudu Reina fez questão de voltar à região de Miguel Couto para continuar apresentando suas propostas para a região.

“Miguel Couto é um dos locais em que a Prefeitura trabalhou bastante nos últimos 8 anos, recapeando ruas e realizando diversas obras de infraestrutura. Mas precisamos avançar e nos preocupar com os alagamentos em dias de temporal. O Governo do Estado tem uma obra para resolver esta questão e, se eleito, vou cobrar para que ela seja feita, para que haja melhoria na vida dos moradores”, afirmou Dudu.

O prefeito Rogerio Lisboa, um dos mais entusiasmados, parou diversas vezes para falar com moradores, pedindo votos para que Dudu Reina dê continuidade ao trabalho que sua gestão está fazendo no município. Ele destacou as obras de infraestrutura realizadas na Grama e no Ambaí.



“Há ainda a obra para reduzir os alagamentos em Miguel Couto, uma parceria do Estado com a Prefeitura. É um projeto complexo, que já está licitado. Agora depende do governo estadual”, comentou Rogerio.

O clima de animação, característico desta campanha, teve boa receptividade dos moradores por onde a carreata passou. Eles reivindicaram que Dudu Reina amplie ainda mais a atenção dada à segurança pública. Em Santa Rita, as pessoas também pediram que o candidato tente com a Águas do Rio melhorias no abastecimento na região.