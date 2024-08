Evento ocorre neste fim de semana no TopShopping - Divulgação

Publicado 30/08/2024 14:25

Nova Iguaçu - Um evento para quem é fã da cultura japonesa. Mais precisamente de anime, mangá e romances gráficos e videogames. Pensando nisso, o TopShopping Nova Iguaçu, em parceria com a loja Lazarus Comics, promove o 1º Top Anime, neste domingo, dia 01/09, das 14h às 20h, trazendo o melhor dos eventos da cultura Otaku, na Praça de Eventos do 1º piso. A entrada para o evento é franca.

O evento conta com a presença de ilustradores, mangakás (com suas artes à venda), Torneio de Vídeo Game, Workshop de Mangás (para quem deseja aprender a criar seu próprio mangá), Torneio de Card Game, Yugioh, Swordplay (luta de espadas de espuma), Encontro Cosplay livre para todos os cosplayers e estandes de vendas com diversos itens para os apaixonados por animes e mangás.

O TopShopping fica na Avenida Governador Roberto Silveira, 540, Centro de Nova Iguaçu.