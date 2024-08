Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou projetos em benefício de pacientes renais. - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou projetos em benefício de pacientes renais.Divulgação

Publicado 28/08/2024 14:55

Nova Iguaçu - O maior apresentador da televisão brasileira e empresário da comunicação, Silvio Santos vai dar nome ao camelódromo de Nova Iguaçu. O projeto é uma homenagem póstuma prestada ao comunicador pelos vereadores Dudu Reina e Claudio Haja Luz. O projeto foi aprovado em 1ª discussão na sessão ordinária na última terça-feira, por unanimidade.

Silvio, além de ser reconhecido como a maior referência na história das telecomunicações, começou sua vida profissional como camelô, na cidade do Rio de Janeiro.

A administração municipal será responsável por afixar a placa de identificação no local, assim como comunicar o novo nome ao cartório de registro de imóveis competente, à Light, Correios e demais concessionárias de serviços públicos. Em 10 dias corridos, o projeto será votado pela 2ª e última vez.

Também na última terça-feira foram aprovados dois projetos, ambos em 2ª votação:

•Adoção de mecanismos sustentáveis de gestão das águas pluviais para fins de controle de enchentes e alagamentos, aplicando na cidade o conceito de ‘Cidade Esponja’, de autoria do vereador Dr. Marcio Guerreiro.

•Alteração da denominação da Rua Amazor Moreira Prisco, para Rua Natalia da Silva Cardoso, no bairro Palmeiras. Dona Natalia faleceu em 2021, era moradora do local e pessoa muito querida. Quem assina o projeto também é o vereador Dr. Marcio Guerreiro.