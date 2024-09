Candidato Dudu Reina tem projeto para ampliar número de CRA's em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 04/09/2024 14:34

Nova Iguaçu - Porta de entrada para a política de assistência social, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) terão atenção especial no governo de Dudu Reina (PP), candidato a prefeito de Nova Iguaçu. Ele vai criar novas unidades na cidade e descentralizar ainda mais o atendimento, garantindo acesso aos direitos sociais das famílias e indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade e risco social.

Em 2017, ano em que Rogerio Lisboa iniciou seu primeiro mandato como prefeito, o município tinha apenas seis CRAS em funcionamento. Após oito anos, este número dobrou e sua gestão chegou a 12 unidades. Com Dudu Reina, o avanço vai continuar. Um dos novos CRAS será aberto no Km 32, região vizinha de Jardim Paraíso, onde ele, acompanhado por sua candidata a vice-prefeita, Drª Roberta (PL), do deputado federal Otoni de Paula (MDB) e por seus apoiadores, fez campanha, na manhã desta terça-feira (3).

“O CRAS tem uma grande importância na vida da população iguaçuana, sobretudo com a descentralização do serviço de Cadastro Único. Antes da chegada do Rogerio, era tudo realizado somente na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, mas com ele no comando da prefeitura, os CRAS também passaram a cuidar desse serviço”, afirmou Dudu.

O aumento de cadastros no programa Bolsa Família, do Governo Federal, dá a dimensão da importância da descentralização do serviço e da abertura de novos CRAS. Em 2017, Nova Iguaçu tinha cerca de 46 mil famílias cadastradas. Atualmente, o número passa de 296 mil famílias.

Dados do IBGE também reforçam esta necessidade. De acordo com o último censo, realizado em 2022, Nova Iguaçu tem uma população de 785.867 pessoas. Com o crescimento populacional, estima-se que atualmente a cidade tenha 843.046 moradores.