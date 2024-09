Nova Iguaçu é uma das cidades que foram aprovadas - Divulgação

Publicado 04/09/2024 14:01

Nova Iguaçu - A definição dos locais que receberão a nova etapa do Sanear Guandu segue avançando. A previsão é de que nos próximos meses o Comitê Guandu-RJ divulgue a lista final completa dos municípios da Região Hidrográfica II, onde Nova Iguaçu está inserido - que serão beneficiados com a segunda fase do programa de esgotamento sanitário e para o encerramento de lixões.

Os resultados das habilitações e os cronogramas estão disponíveis no site do Comitê Guandu-RJ, responsável pelo Sanear, e da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – Agevap.

Para o edital de “Sanear Guandu- Esgotamento Sanitário”, foram inscritas cerca de 100 localidades com milhares de casas que poderão, dentro dos critérios estipulados no edital, receberem gratuitamente soluções individuais de esgotamento, como, por exemplo, biodigestores. Ao todo, 74 localidades já foram habilitadas após análise. As prefeituras têm até o dia 30 de setembro de 2024 para interpor recursos em relação as outras e corrigir as pendências, se sanáveis.

Dos 15 municípios da RH II, dez fizeram as suas inscrições: Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Mangaratiba, Mendes, Miguel Pereira, Nova Iguaçu, Queimados, Rio Claro, Seropédica e Vassouras. Todos são importantes no cuidado e recuperação da bacia dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim, que abastece mais de 9 milhões de pessoas no Rio de Janeiro.

Mesmo os municípios beneficiados na primeira fase do Sanear, puderam inscrever outras localidades, porém, cada uma será hierarquizada individualmente, de acordo com os critérios do edital. As localidades que tentam o Sanear II ainda passarão pela etapa de hierarquização, que será classificatória.

Apontado como o maior programa executado no país de obras de esgotamento sanitário em áreas rurais e periurbanas, o Sanear já se aproxima da marca de 5 mil domicílios atendidos gratuitamente com soluções individuais, e vai ampliar ainda mais as 22 mil pessoas beneficiadas. A meta do Comitê Guandu é atender 100% das áreas rurais e periurbanas da RH II até 2026, além de elaborar 30% dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos municípios da região até 2025.