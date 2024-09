Branca de Neve é uma das atrações teatrais aos sábados de setembro, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 07/09/2024 11:16

Nova Iguaçu - O Shopping Nova Iguaçu preparou uma programação especial para garantir a diversão das crianças durante o mês de setembro. As atrações são variadas e prometem entreter os pequenos e suas famílias, oferecendo momentos de lazer, aprendizado e muita alegria.

A diversão está garantida com as apresentações teatrais gratuitas de clássicos infantis a partir das 16h, no palco da Praça de Alimentação, localizado no Piso 2. O calendário de setembro conta com as encenações de O Gato de Botas (07); Branca de Neve (14); Peter Pan (21) e Batman (28).

O Shopping Nova Iguaçu fica na Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, Bairro da Luz, Nova Iguaçu.