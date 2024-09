Candidato ainda vai implementar e padronizar pontos de ônibus, além de investir na melhoria de calçadas para pedestres - Divulgação

Nova Iguaçu - Para oferecer mais conforto aos passageiros de ônibus, Dudu Reina (PP), candidato a prefeito de Nova Iguaçu, quer ampliar a climatização da frota das linhas municipais da cidade. Atualmente, Nova Iguaçu conta com 72 linhas municipais e 300 ônibus em sua frota.

“O ar-condicionado de ônibus não é um luxo, mas sim uma necessidade, principalmente em cidades com verões rigorosos como Nova Iguaçu. Climatizar a frota está entre as minhas prioridades no transporte público”, afirmou.

Dudu também prometeu investir na melhoria das calçadas da cidade. O objetivo é melhorar o espaço público para facilitar a circulação de pedestres e a acessibilidade nas ruas de Nova Iguaçu.

Outra medida importante para a mobilidade urbana é ampliação da rede de ciclovias no município. Dudu Reina ainda vai cobrar a execução da construção, por parte do Governo do Estado, da ciclovia da Estrada do Tinguá. Além de melhorar a mobilidade, essa via será um importante eixo de turismo para a região, que durante um fim de semana de muito calor, recebe cerca de 25 mil pessoas.