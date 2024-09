Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Publicado 07/09/2024 11:55

Nova Iguaçu - A sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, nesta semana, em 2ª votação, a instituição do Programa Municipal de Patrocínio ao Esporte na cidade. O programa é destinado a promover o incentivo ao esporte e lazer no município. Ele será gerido pela Secretaria de Esporte e Lazer, fomentando a prática esportiva, apoiando eventos esportivos locais e regionais, além de estimular a inclusão social, educação e desenvolvimento humano por meio do esporte.

O texto integral do projeto 1086/2024 segue agora para a sanção do Executivo. Após será publicado no Diário Oficial e ficará disponível no site da CMNI www.cmni.rj.gov.br assim que for publicado no DO.

O vereador Dr. Marcio Guerreiro, que foi jogador de futebol, disse ter um olhar atento para o esporte.

“O programa que criamos será financiado com recursos vindos das parcerias público-privadas, doações de empresas e cidadãos, além de recursos provenientes de convênios com órgãos governamentais. Ele vai desburocratizar o processo de incentivo ao esporte, facilitando o acesso de atletas, equipes esportivas e entidades esportivas aos recursos disponíveis”, afirmou.

Também em 2ª votação, foi aprovado o projeto do vereador Alexandre da Padaria, nº 1346/20234, que dá denominação à praça existente entre as ruas Paraguassu e Geni Saraiva, no bairro Cerâmica, cujo nome será Praça José Clementino Durão (Praça Zezinho Durão). “É uma homenagem ao Zezinho, morador antigo do bairro e muito querido pelos moradores”.