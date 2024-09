Dudu fez carreata com correligionários no último fim de semana - Divulgação

Dudu fez carreata com correligionários no último fim de semanaDivulgação

Publicado 09/09/2024 15:46

Nova Iguaçu - O esporte, a cultura e o lazer terão espaço na gestão do candidato a prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina (PP). Ele vai ampliar as áreas de lazer na cidade e garantir a manutenção das existentes. Já com as federações esportivas, Dudu quer estabelecer parcerias para a realização de etapas de campeonatos estaduais e nacionais, o que também vai proporcionar a capacitação de profissionais de educação física.

No fim de semana, Dudu acompanhado da candidata a vice-prefeita de Nova Iguaçu, Doutora Roberta (PL), do atual prefeito da cidade, Rogerio Lisboa, do deputado federal presidente estadual do PP Doutor Luizinho e de seus apoiadores _ participou de carreata pelos bairros Botafogo, Cobrex e Miguel Couto.



No Cobrex está sendo construído um complexo esportivo com quadra para prática de futsal, vôlei e basquete, com dois vestiários, iluminação e arquibancada com capacidade para 280 pessoas. O ginásio vai ganhar o nome da jornalista Susana Naspolini, que faleceu em 2022. A homenagem foi uma indicação parlamentar de Dudu Reina.



No sábado (7), Dudu visitou uma escolinha de futebol para crianças do Km 32. A carreata de 16 quilômetros passou por diversos bairros como Jardim Paraíso, Km 35, Lagoinha, Grão Pará, Pantanal, Vila Belga, Conjunto Boa Esperança, Dom Bosco e Campo Belo.



“Temos que priorizar a saúde, a educação, segurança pública e assistência social, mas o esporte, a cultura e lazer são de extrema importância para toda a população. Vamos construir mais áreas de lazer para desenvolver projetos de aulas de novas modalidades esportivas no município, a partir das parcerias firmadas com as federações”, afirmou Dudu.



Uma das propostas de Dudu Reina é criar áreas de lazer aos domingos com o fechamento de ruas, realizando atividades esportivas, shows, entre outras atividades culturais. Segundo ele, isso colabora para reforçar o senso de pertencimento da população com o lugar onde residem.



Os bairros distantes do Centro também terão atenção especial. Dudu vai incentivar a instalação de novos equipamentos culturais. O esporte, lazer e cultura também vão ganhar espaço em salas de aulas de diversos bairros da cidade. Ele vai criar um projeto de música nas escolas municipais, incentivando os jovens a aprender instrumentos musicais, desenvolver um programa de incentivo a leitura com foco nas famílias mais vulneráveis.



Na região do Centro de Nova Iguaçu, que já conta com Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o Centro Olímpico, onde a Prefeitura oferece aulas de natação, o Nova Iguaçu Futebol Clube e a obra do Batalhão da PM, Dudu irá criar o Parque Municipal do Aeroclube, gerando um grande complexo de educação, lazer e esportes, com toda a segurança necessária.