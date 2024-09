Dra. Roberta, Dudu Reina e o Chef Rodrigo Barros preparam uma autêntica Paella Iguaçuana - Divulgação

Publicado 10/09/2024 08:00

Nova Iguaçu - Candidato a prefeito de Nova Iguaçu, o vereador Dudu Reina e sua candidata a vice prefeita, Dra. Roberta mostraram seus dotes culinários ao participarem do podcast culinário Quintal do Chef e prepararem uma Paella Iguaçuana, com produtos típicos da agricultura do município.

Dudu foi convidado pelo ex-participante do Reality Show Masterchef Brasil, Rodrigo Barros, e falou de sua trajetória política, sem tirar a mão da massa, enquanto cozinhava com o anfitrião.

“Minha história com Nova Iguaçu é longa. Sou filho de iguaçuana, nascida e criada no município e eu sempre tive envolvimento com a política da cidade, em fazer o melhor para a população e tive a oportunidade em 2013 de trabalhar com o Rogério (Lisboa) quando foi candidato a deputado estadual. Eu brinco que parecia que eu estava fazendo uma faculdade ao trabalhar com ele”, contou, relembrando sua primeira candidatura, em 2020.

Depois quando ele foi eleito prefeito continuamos o trabalho de sanar os problemas em Nova Iguaçu e em 2020, quando ele foi reeleito, me perguntou se eu topava o desafio de concorrer a vereador. Consegui ser eleito, fui presidente da Câmara e agora mais um desafio de dar prosseguimento ao trabalho”, completou.

Dra. Roberta, por sua vez brincou com suas habilidades culinárias e relembrou a formação familiar como um comparativo da atual gestão de Rogério Lisboa, que eles tentam dar continuidade.

“Quem me vê cortando a cebola percebe que eu passei a minha vida estudando e trabalhando, que na cozinha não foi, definitivamente”, disse, aos risos. “Sobre governar, eu traço um paralelo com a criação da minha filha, que tem oito anos. Eu falo que estou há oito anos ali criando Sofia, levando na escola, fazendo tudo. E é o tempo que eu vejo Rogério ‘criando’, trabalhando Nova Iguaçu. E Sofia não está pronta, ainda vai fazer ensino médio, faculdade. Da mesma forma, a reconstrução de uma cidade leva tempo. Muitos indicadores levam tempo a mostrar as ações feitas nestes oito anos”, explicou Dra. Roberta.