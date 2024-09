Candidato a prefeito diz que dez unidades serão erguidas nos bairros cortados pela antiga Estrada de Madureira - Divulgação

Candidato a prefeito diz que dez unidades serão erguidas nos bairros cortados pela antiga Estrada de MadureiraDivulgação

Publicado 09/09/2024 17:08

Nova Iguaçu - Uma das principais reivindicações da população, o número de creches municipais vai aumentar consideravelmente em Nova Iguaçu. É o que garante Dudu Reina (PP), candidato a prefeito da cidade, que pretende construir 23 novas unidades em sua gestão, gerando 2.3 mil novas vagas. Além disso, ele pretende manter as creches abertas o ano inteiro, inclusive nas férias.

“Esta medida irá garantir uma maior segurança para os pais, que saberão que seus filhos estarão em um ambiente seguro e de aprendizado enquanto trabalham”, explicou o candidato, revelando que dez unidades novas serão construídas nos bairros cortados pela Avenida Abílio Augusto Távora, antiga Estrada de Madureira.

Os planos de ampliação do tempo das crianças nas unidades municipais de educação abrangem não somente as creches, mas as escolas. Dudu Reina vai abrir as unidades aos fins de semana e promover atividades extracurriculares que prometem envolver os alunos e também toda a família. O objetivo é fortalecer o papel da escola como peça central da vida da comunidade.

O candidato a prefeito, apoiado pelo atual chefe do Poder Executivo, Rogerio Lisboa (PP), deseja manter os alunos dentro da escola o maior tempo possível, inclusive fora do período letivo. Para isso, Dudu Reina irá promover atividades esportivas nas unidades durante as férias escolares e aos sábados, com acompanhamento e fornecimento de alimentação, garantindo um ambiente seguro para os alunos da rede municipal.

“A educação e o esporte são duas poderosas ferramentas de inclusão social. Manter as crianças nas escolas e ter a presença da família durante as atividades extracurriculares será fundamental para o fortalecimento de vínculos não somente entre pais e filhos, mas também entre toda a comunidade”, afirmou.

Mais tempo em sala de aula

Dudu Reina deseja não somente manter os alunos por mais tempo por meio de atividades extracurriculares. Ele quer também ampliar a educação integral e o contraturno nas escolas municipais, garantindo assim um horário escolar estendido para o aprendizado dos alunos.

Nos horários extras por conta da educação integral e do contraturno, Dudu Reina irá implementar aulas extracurriculares com o ensino de línguas.