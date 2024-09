Candidatura de Marcio Fonseca ao cargo de vereador em Nova Iguaçu é aprovada pelo TRE - Divulgação

Candidatura de Marcio Fonseca ao cargo de vereador em Nova Iguaçu é aprovada pelo TREDivulgação

Publicado 10/09/2024 21:12

Nova Iguaçu - Após análise de documentos, o juiz da 156ª Zona Eleitoral de Nova Iguaçu, Gustavo Quintanilha Telles de Menezes, deferiu, nesta terça-feira (10), o registro de candidatura do empresário e advogado Marcio Fonseca, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 25025, pelo PRD. O Ministério Público Eleitoral também se manifestou favorável à participação de Marcio Fonseca no pleito do dia 6 de outubro.

“Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado. O candidato preenche as condições de elegibilidade, não havendo informação de causa de inelegibilidade”, afirmou o juiz em sua sentença.

Nascido e criado em Nova Iguaçu, Marcio Fonseca pretende levar sua experiência como advogado para o mandato de vereador, onde poderá usar os conhecimentos jurídicos para criar e apoiar leis que beneficiem a população.

Nos últimos anos, batalhou por asfaltamento e melhorias na infraestrutura de vários locais do município, tornando-se conhecido como Amigo dos Bairros.

Entre suas bandeiras, estão fomentar o empreendedorismo, por meio de incentivos fiscais e acesso ao crédito; oferecer programas de formação técnica e profissionalizante, para preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho; e garantir acesso a serviços de saúde de qualidade