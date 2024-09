Dudu Reina esteve com moradores de Comendador Soares, nesta sexta-feira - Divulgação

Publicado 13/09/2024 22:44

Nova Iguaçu - Desejo antigo da população, a Guarda Municipal (GM), que passou a atuar pelas ruas da cidade em junho deste ano, terá seu efetivo dobrado na gestão de Dudu Reina (PP), candidato a prefeito de Nova Iguaçu, já em seu primeiro ano de mandato. Atualmente, no governo Rogerio Lisboa, a Guarda conta com 63 agentes e vai chegar a 100 até o fim do ano.

Com um efetivo de 200 agentes públicos, GM poderá reforçar diversos pontos da cidade. Bairros distantes, como os do corredor da Avenida Abílio Augusto Távora (antiga Estrada de Madureira), e os grandes centros, como em Austin, Miguel Couto, Grama e Comendador Soares, serão atendidos.



“Grama e Comendador Soares, onde viemos apresentar nossas propostas e ouvir as demandas dos moradores, têm muitas lojas e contam com um importante comércio. O trabalho da Guarda Municipal vai ser importante para ajudar na organização e na conservação desses locais, aumentando também a sensação de segurança”, afirmou Dudu Reina, que, com seus aliados, participou de uma caminhada em Grama, na manhã desta sexta-feira (13) e, no fim da tarde, de uma carreata em Comendador Soares.

Os agentes da GM, ligados à Secretaria de Segurança Pública, podem atuar em escolas municipais e na preservação do patrimônio público. Os guardas já estão patrulhando ruas, praças e prédios públicos.