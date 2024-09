Dudu Reina recebeu apoio de Ciro Nogueira nas eleições de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 13/09/2024 13:43

Nova Iguaçu - No dia em que aumentou sua vantagem na corrida eleitoral pela Prefeitura de Nova Iguaçu, de acordo com nova pesquisa de intenção de votos divulgada pelo Ipec (ex-Ibope), Dudu Reina (PP) recebeu uma visita ilustre durante sua agenda de campanha. Na noite de quinta-feira (12), o presidente nacional do Progressistas (PP), Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, esteve no bairro da Prata e participou de uma carreata ao lado do candidato a prefeito de Nova Iguaçu e do atual chefe do Executivo municipal, Rogerio Lisboa (PP). Antes disso, pela manhã, Reina e seus apoiadores fizeram corpo a corpo no Km 32.

Ciro demonstrou otimismo com a vitória de Dudu Reina e garantiu que o Senado e a Câmara Federal irão ajudá-lo no que for necessário para que ele faça uma boa gestão.

“Vim firmar um compromisso. O Dudu Reina vai ter o apoio dos nossos senadores e deputados. Rogerio é uma pessoa querida e simples que conheci e um ótimo gestor. Esse trabalho vai continuar, e no dia 6 de outubro ele vai me ligar para falar que ganhamos no primeiro turno e que Nova Iguaçu será governada por gente de bem”, disse o senador.

Nesta quinta, o Ipec (ex-Ibope) divulgou nova pesquisa de intenção de votos para prefeito de Nova Iguaçu. Dudu Reina lidera com 44% da preferência dos eleitores, 28 pontos percentuais a mais que Clébio Jacaré (União Brasil), que está em segundo lugar com 16%. Jacaré e os demais candidatos somam 36%, número insuficiente para que haja um segundo turno. Desta forma, a tendência é que Dudu Reina vença as eleições já no dia 6 de outubro.

“Recebemos esta pesquisa com muita alegria, pois é o reflexo do sucesso da nossa campanha em toda a cidade, com cada vez mais pessoas conhecendo nossas propostas e nos dando apoio. Vamos continuar trabalhando forte, sem descanso, mas com muita humildade e respeito aos adversários para confirmar essa expectativa e vencer a eleição ainda no primeiro turno”, afirmou Dudu Reina.

Atual prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa (PP) também participou da carreata desta quinta-feira. Desde o início da campanha eleitoral, no dia 16 de agosto, quando passou a apresentar Dudu Reina como o seu candidato à sucessão, o presidente da Câmara Municipal vem crescendo nas pesquisas. Segundo o Ipec, 55% dos eleitores de Lisboa no pleito de 2020 irão seguir sua indicação e votar em Reina.

“O Dudu Reina esteve conosco durante estes quase oito anos de governo e conhece bem as necessidades do nosso povo. Como presidente da Câmara, vem fazendo um trabalho importantíssimo, defendendo sempre os interesses da sociedade. Como prefeito, certamente ele vai fazer muito mais, concluindo o que nossa gestão não conseguir terminar até o final do meu mandato e avançando com novas propostas para a cidade”, garantiu Lisboa.