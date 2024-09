Igor e Alexandre com os livros lançados. Chef Rodrigo Barros planeja 'Manual da Gastronomia Iguaçuana' - Divulgação / Leticia Macario

Publicado 16/09/2024 08:00

Nova Iguaçu - Proprietário do Peixe do Vanor, principal referência em frutos do mar em Nova Iguaçu, Alexandre Amaral disse aos amigos que iria ter um livro publicado. Logo foi parabenizado e celebrado por todos, que perguntavam quando iriam ver o livro de receitas dele, uma dedução natural, dado seu ofício. Qual não foi a surpresa quando ele respondia a todos que era um livro de poesias. E mais, o padrinho da publicação era seu filho, Igor Amaral, professor e escritor, que utiliza o pseudônimo Rogui Alec.

A história da família é uma mistura de culinária e literatura. Herdeiro do conhecido Vanor Amaral, Alexandre assumiu, junto com o irmão, o restaurante Peixe do Vanor. No entanto, se seu pai lhe passou a herança gastronômica, para o filho, ele passou uma herança literária.

Igor, ou Rogui Alec, de 22 anos, tomou o gosto pela escrita desde cedo. Desde 2019 venceu diversos concursos de escrita e teve seus contos publicados em ao menos cinco coletâneas, até que em 2022 publicou seu primeiro livro, Caderno Azul.

“Essas são ideias que eu tinha desde o ensino médio e fui escrevendo, escrevendo até que organizei e vi que dava um livro. Eu comecei em um projeto da escola onde estudava. Falei com uns amigos que queria escrever um livro e foi. Não houve rejeição em casa, sempre tive muito apoio da minha família”, contou.

Produzindo literatura a partir da Baixada Fluminense, Igor não enfrentou preconceito pela região onde morava, mas encontrou resistência por ser jovem e ainda estar estudando quando publicou seu livro. No entanto, a persistência lhe valeu, inclusive, uma condecoração na Câmara Municipal de Nova Iguaçu.



Igor quando recebeu homenagem na Câmara Municipal de Nova Iguaçu Divulgação

Alexandre, por sua vez, apesar de escrever desde jovem, nunca havia publicado suas poesias, preferiu guardá-las em uma gaveta de casa, onde ficaram até o dia em que o filho remexendo pela casa encontrou os escritos do pai e, sem ele saber, o submeteu a um concurso e conseguiu transformar o material em livro, dando a notícia a ele no Dia dos Pais.

“Eu achei uns arquivos do meu pai, mais ou menos da época que ele tinha a minha idade. Enviei para um concurso de uma editora e ele foi um dos vencedores para publicação. E eu pensava no que ia dar para ele de Dia dos Pais e cheguei com a aprovação para publicação”, contou Igor.

“Eu não sabia que ele tinha mexido e muito menos que tinha enviado. Fiquei surpreso e perguntei onde ele tinha achado aquele livro, pois os escritos já tinham muitos anos e no que ele me fez chorar, pois eu não sabia, e ainda mais que ele me contou que a ideia do livro dele Caderno Azul veio desses escritos, que estavam encadernados com uma capa azul”, completou Alexandre, emocionado.

LIVRO DE CULINÁRIA

Já sobre um livro de culinária em Nova Iguaçu, este deve sair em breve, mas por outras mãos. O chef Rodrigo Barros, ex-participante do Masterchef Brasil, tem o projeto de lançar um ‘Manual da Gastronomia Iguaçuana’, juntando informações e receitas de pratos típicos da região e de conhecidos restaurantes locais.

“É um projeto para valorizar a gastronomia iguaçuana. Estou fazendo pesquisa, vendo qual material podemos colocar. Pois cada receita, cada ingrediente tem sua história, sua ligação com a cidade. Queremos inclusive levar para o governo, pois é algo que valoriza a cidade de Nova Iguaçu. Seria importante a Prefeitura tomar parte nisso. Tenho certeza de que será um sucesso”, disse Rodrigo Barros.

Com relação a lançar novos livros, Alexandre Amaral não descarta a possibilidade. Mas por enquanto se concentra em lançamentos novos em seu restaurante, apostando na diversificação.

“Estamos com novidades no menu que são os executivos de filé mignon e de salmão, para atender uma demanda dos clientes que estão trabalhando pela região ou mesmo aqueles que só querem uma refeição rápida e bem servida, pelo tempo curto disponível”, explicou Alexandre.