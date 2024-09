Dudu segue em campanha pelas ruas de Nova Iguaçu nesta semana - Divulgação

Publicado 19/09/2024 11:01

Nova Iguaçu - Cidade com mais de 60% de seu território coberto por áreas verdes, Nova Iguaçu vem sofrendo, assim como diversas regiões do Brasil, com os incêndios florestais. A maior parte das queimadas é resultado da ação do homem, seja por meio de maneira proposital ou inconsequentes, como a soltura de balões. Para reduzir o número de hectares em chamas, Dudu Reina (PP), candidato a prefeito de Nova Iguaçu, vai investir no monitoramento para prevenir, coibir e combater os incêndios florestais.

A atual gestão municipal implementou a Guarda Ambiental Municipal (GAM) e investiu no treinamento da equipe e também de voluntários para o combate e prevenção de incêndios. Além disso, promoveu ações de educação ambiental com diversas ações e plantios de novas mudas em áreas atingidas pelas chamas.

“Vamos investir em monitoramento e punir severamente, por meio das leis ambientais, os criminosos que forem flagrados provocando incêndios. Cuidar do meio ambiente é um dever de todos nós”, garantiu Dudu Reina.

Dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que mais de 11 milhões de hectares já foram queimados no Brasil entre janeiro e agosto deste ano. O número é mais que o dobro com relação ao mesmo período de 2023, quando 5 milhões de hectares foram tomados pelo fogo. Com mais de 184 mil ocorrências registradas no ano, o Brasil lidera o ranking de queimadas na América do Sul com mais de 50% do número total.