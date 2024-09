Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Publicado 19/09/2024 11:32

Nova Iguaçu - Foi aprovado pelos vereadores de Nova Iguaçu, nesta semana, mensagem do Executivo que dispõe sobre a criação do Centro de Educação de Jovens e Adultos à distância - CEJADNI.

Orientado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Centro será destinado àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. Poderão se beneficiar os educandos jovens e adultos acima de 15 anos.

A Secretaria municipal de Educação será responsável pela modalidade de ensino, que funcionará em polos locais, com estrutura e metodologia própria. A lei passa a vigorar a partir da publicação no DO do município. Ela foi aprovada em 2ª discussão.

Também em 2ª, foram aprovados os projetos de denominação do camelódromo de Nova Iguaçu, que funciona no centro, e passa a se chamar Camelódromo Silvio Santos; assim como o de denominação de Travessa Dionísio Jeremias à rua sem nomenclatura, localizada no bairro Cerâmica, transversal à Estrada da Gama.