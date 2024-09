Tuninho da Padaria pode ter candidatura cassada na eleição de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 19/09/2024 17:53 | Atualizado 19/09/2024 17:54

Nova Iguaçu - A Justiça Eleitoral aceitou recurso do candidato Tuninho da Padaria (PT), que está novamente habilitado a concorrer à Prefeitura de Nova Iguaçu. A candidatura foi indeferida no fim de agosto após um acionamento do candidato a vereador Tio Miminho, que também concorre na cidade pelo Partido Liberal (PL).

Eu seu pedido, Tio Miminho alegava que Tuninho estava inelegível na data da convenção partidária que o escolheu candidato a prefeito, o que seria passível de impugnação.

Com o restabelecimento da candidatura de Tuninho da Padaria, apenas Clébio Jacaré (União Brasil) segue com candidatura indeferida na corrida eleitoral no município da Baixada Fluminense.