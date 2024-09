Atualmente o chamado reservatório equivalente está com 67.23% da sua capacidade - Divulgação

Publicado 20/09/2024 07:00

Nova Iguaçu - Além dos incêndios florestais, a redução do volume de água nos reservatórios do Guandu, em Nova Iguaçu, segue preocupando. Sem previsão de chuvas significativas para os próximos 15 dias, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a situação tende a se agravar.

A quantidade de água na Região Hidrográfica do Guandu, responsável por abastecer cerca de 9 milhões de pessoas, também vem diminuindo. Atualmente o chamado reservatório equivalente está com 67.23% da sua capacidade. Esse dado é do SIGA Guandu, o Sistema de Informações geográficas e Geoambientais do Comitê Guandu -RJ.

O maior nível registrado pelo reservatório em 2024 foi em 12 de abril, quando chegou a 97,40%. Já o menor nível já constatado foi em 2015, na crise hídrica, quando em 8 de maio (daquele ano), o reservatório equivalente registrou apenas 17%.

O reservatório equivalente leva em consideração os reservatórios do rio Paraíba do Sul, principal afluente do estado, que tem suas águas transpostas para a bacia do Guandu e reservatórios existentes.

No Rio de Janeiro o Reservatório do Funil está com 27,84% da sua capacidade, o que traz também riscos à geração de energia elétrica. Para especialistas, a situação só não pior porque o Rio teve um recorde histórico de chuvas no início deste ano. Em janeiro foram 348,9 mm de precipitação.

É apontado como indispensável que as chuvas de verão encham os reservatórios para o período de inverno, que tem como característica tempo seco e pouca incidência de chuva. Especialistas destacam também que em cenários causados pelas mudanças climáticas são registrados estados extremos de muita chuva e suas consequências, ou secas.

Por isso o Comitê Guandu desenvolve uma série de ações para cuidar dos biomas, responsáveis por manterem os ciclos da água dentro da normalidade. É importante lembrar a necessidade do uso consciente da água, evitando o desperdício e adiando tarefas não essenciais que demandem grande consumo.