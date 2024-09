Abertura dos Jogos Estudantis de Nova Iguaçu 2024 foi realizada nesta semana - Divulgação ? PMNI

Publicado 20/09/2024 14:00

Nova Iguaçu - Estimular a prática de atividade física, desenvolver a cidadania de jovens e revelar atletas. Esses são alguns dos pilares dos Jogos Estudantis de Nova Iguaçu (JOENI) 2024, que reuniu centenas de alunos das redes municipal, estadual e particular na cerimônia oficial de abertura, realizada nesta semana, na Vila Olímpica da cidade.

A cerimônia de abertura foi marcada pela união e celebração esportiva, com a entrada das delegações escolares, a apresentação da Banda Marcial da Escola Municipal Monteiro Lobato e da Banda da Associação Vida no Crescimento e na Solidariedade (AVICRES).

Um dos momentos mais marcantes foi o acendimento da tocha olímpica, que simboliza a chama do esporte como instrumento de transformação social e incentivo aos jovens atletas. Ela passou pelas mãos dos alunos, inspirando os presentes a se dedicarem ao máximo em suas modalidades.

A edição de 2024 dos JOENI reúne estudantes em três categorias: Sub-11 (nascidos em 2013, 2014 e 2015); Sub-14 (nascidos em 2010, 2011 e 2012); e Sub-17 (nascidos em 2007, 2008 e 2009). Eles vão disputar competições de basquete, vôlei, futsal, handebol, futebol society, atletismo, natação, jiu-jitsu, judô, queimado, tênis de mesa e xadrez.

“As expectativas para os Jogos Estudantis são as melhores possíveis, pois é uma oportunidade para as escolas serem reconhecidas como celeiros de talentos, por meio da atividade física, inclusão, relacionamento interpessoal, imersão em projetos educativos e competitividade entre equipes”, disse André Penudo, coordenador dos JOENI.

Pedro Deiga, campeão sul-americano e vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu, disse que está pronto para competir nos Jogos: “Estou muito ansioso para lutar e espero dar o meu melhor nos Jogos”.

Sua mãe, Rose Deiga, também compartilhou a emoção ao vê-lo desfilando na abertura do JOENI: “Como mãe, esse é um momento único, ver o Pedro se dedicando e crescendo por meio do esporte é gratificante.”

A programação dos Jogos Estudantis de Nova Iguaçu 2024 começa no dia 23 de setembro e vai até a primeira semana de novembro, com a participação de 74 escolas e cerca de 3.500 alunos. Ao final das competições, os vencedores serão premiados com troféus e medalhas.