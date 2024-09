Novos negócios com previsão de abertura em outubro estimulam economia e geram empregos em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 29/09/2024 19:50 | Atualizado 29/09/2024 20:02

Nova Iguaçu – Nova Iguaçu tem sido uma das cidades com mais aberturas de novos negócios e maior geração de empregos na Baixada Fluminense, aparecendo sempre em primeiro ou segundo lugar em rankings da região. Os recentes dados econômicos como aumento do PIB no país vêm contribuindo para estimular o empreendedorismo, principalmente nos setores de serviço e comércio.

Exemplo disso é do empresário Eduardo Ferreira, dono do Matsuri, restaurante de culinária japonesa, que se aliou a outro empresário iguaçuano Michel Messias, da Top Hot Dog, e juntos estão abrindo a Matsuri Pizza e Massa, que funcionará ao lado do Matsuri ‘japonês’.

“Eu gostava muito do produto do Eduardo e ele do meu, éramos clientes um do outro. Muito tempo eu frequentando o negócio dele e ele o meu e criou-se uma relação de amizade, pois vimos que somos pessoas honestas, de mesmo gosto e vimos a possibilidade dessa parceria”, contou Michel Messias.



Eduardo Ferreira e Michel Messias colocam a mão na massa para inauguração da Matsuri Pizzaria Divulgação

"Eu já tinha a ideia de há muito tempo colocar pizza aqui, já vinha conversando com meus clientes e ele (Michel) era um dos incentivadores do projeto, até que em uma conversa eu fiz uma proposta para ele e resolvemos dar prosseguimento. É um projeto grande, de expansão rápida que vai começar aqui e vamos expandir em franquias. Eu gosto de frisar que não é uma sociedade de olhei e quis abrir um negócio, antes foi preciso nos conhecer, eu vi que tínhamos a mesma cabeça, mesmos conceitos. Aqui não é só um negócio, são propósitos que se juntaram", completou Eduardo Ferreira. Com o novo empreendimento, a dupla tem a expectativa de gerar 45 vagas de empregos entre os diretos e indiretos. Além disso, há o projeto de que a marca se desdobre em franquias, gerando ainda mais oportunidades e estimulando ainda mais a economia no município da Baixada Fluminense.

Em outra parte da cidade, dois novos negócios estão surgindo com muitos postos de trabalho a reboque. Dono de prêmios da gastronomia nacionais e regionais, Paulinho Faria, do Boteco do Portuga e do Maria Portuguesa está investindo nos negócios de esporte e lazer, assim como no automotivo.

Ele está para inaugurar a Arena do Portuga, espaço que terá quadras de futevôlei e beach tênis, academia e outras opções de esporte, além de uma concessionária de motos, na mesma região onde ficam seus outros negócios. O empresário explicou o porquê de estar investindo em segmentos novos na cidade.



Paulinho Faria em uma das quadras de futevôlei e beach tenis da nova Arena do Portuga Divulgação

"No ramo da gastronomia está difícil encontrar mão de obra especializada por diversos fatores. Um deles porque é um horário invariavelmente noturno e tem trabalhador que não se sente seguro com o deslocamento nesse horário, então eu pensei em novos negócios em horários que proporcionassem encontrar mão de obra de forma mais rápida. A arena é porque temos uma proposta de segmento familiar, então é um espaço de lazer, diversão realmente para você frequentar com a família. Com os novos empreendimentos, Paulinho Faria estima gerar 30 novas vagas de emprego na cidade. Agora apostando em novos ramos, ele não descarta outras empreitadas futuras novamente no ramo gastronômico e, quando vierem, garante que vai continuar investindo em Nova Iguaçu.

“Empreender aqui é um prazer, a gente que vem dessa cidade, que cresceu aqui, isso cria uma raiz. E com isso a gente cria uma identidade também com quem mora aqui, com os clientes. Hoje eu consegui criar aqui vários segmentos em um lugar em que eu possa olhar um pouquinho, ter bons colaboradores e participar da administração, organização e buscando sempre crescer. Novos negócios podem surgir dependendo das oportunidades, quem sabe uma expansão, um novo restaurante”, finalizou Paulinho.