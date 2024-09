O projeto promove o acolhimento às gestantes, visando a uma gravidez saudável e um bom desenvolvimento do bebê - Divulgação

Publicado 29/09/2024 20:00

Nova Iguaçu - A uma semana do primeiro turno das eleições municipais, o candidato a prefeito de Nova Iguaçu Dudu Reina (PP) segue apresentando seu plano de governo à população. Uma das frentes será ampliar os serviços de assistência social. Assim como o Projeto Primeira Infância Protegida da Assistência Social (PIPAS), ele pretende aumentar o programa Mamãe Presente, voltado às gestantes do município que recebem o auxílio do Bolsa Família. Atualmente, a iniciativa atende uma média de 3.200 gestantes por mês.



O projeto promove o acolhimento às gestantes, visando a uma gravidez saudável e um bom desenvolvimento do bebê. São promovidos encontros semanais e quinzenais nos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS), onde as gestantes participam de dinâmicas de grupo, rodas de conversa e palestras, entre outras atividades.



Ao final do ciclo de atividades, as gestantes recebem um kit composto por uma bolsa com roupas e produtos de higiene para o bebê, além de uma banheira para o banho do recém-nascido. Posteriormente, o bebê é incluído no acompanhamento do PIPAS.



“É um projeto de extrema importância na Assistência Social, pois a gestação e os primeiros anos da criança são os períodos mais importantes para seu desenvolvimento. Vamos ampliar esses serviços que beneficiam gestantes e crianças”, afirmou Dudu Reina.