Alunos participaram de atividades de veterinária na Fazenda EscolaDivulgação

Publicado 21/09/2024 23:59

Nova Iguaçu - Alunos de Medicina Veterinária da Universidade Iguaçu participaram, na última semana, de atividades laborais em uma Fazenda Escola. A prática serve de laboratório para as atividades profissionais no município de Nova Iguaçu, muitas delas feitas de forma voluntária.

Os alunos desenvolveram práticas de resenha, teste de mastite, vacinação e vermifugação, práticas essas ministrada pelas docentes Liana Gouvea, Paula Fernanda e Dalla Kezen, que também é coordenadora da Fazenda Escola.

A aluna Leticia Macario destacou a importância as atividades durante a graduação para poder exercer as atividades no município com maior conhecimento.

“É muito importante termos essa estrutura com a professora Dalla para podermos depois fazer o trabalho aqui em Nova Iguaçu. Importante também desenvolver a questão do atendimento voluntário na cidade para atender os pets iguaçuanos da melhor forma”, afirmou.