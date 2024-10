Tuninho da Padaria pode ter candidatura cassada na eleição de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 05/10/2024 19:31

Nova Iguaçu - O Dia segue com as entrevistas com os candidatos a prefeito de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Desta vez, a conversa é com o candidato Tuninho nda Padaria, do Partido dos Trabalhadores.

Tuninho já foi vereador em Nova Iguaçu e tenta, pela primeira vez, ser prefeito da ‘ cidade-mãe’ da Baixada.

O DIA realiza entrevistas com os principais candidatos à Prefeitura de Nova Iguaçu. Foram convidados Dudu Reina (PP) e Tuninho da Padaria (PT), que aceitaram, além de Aluísio Gama (PSB) , que aceitou o convite, mas depois desistiu de participar.

O DIA - O que motiva o senhor a querer ser prefeito de Nova Iguaçu?

Tuninho da Padaria - Sou nascido, criado, trabalho e vivo em Nova Iguaçu. Quero ser prefeito para fazer uma grande gestão. Depois de 8 anos como prefeito, vou continuar vivendo aqui. Tenho obrigação de deixar uma cidade melhor para minha família e para todas as famílias iguaçuanas. A atual gestão está aí a 8 anos e a cidade andou para trás. Temos uma oportunidade única: Toninho prefeito, Lindbergh Farias como deputado federal e Lula presidente da república, vamos juntos, fazer o que fizemos no passado como quando Lindbergh foi eleito o melhor prefeito na história da cidade.

O DIA - Na sua passagem como vereador, como foi a relação com o executivo municipal?

Tuninho da Padaria - Fui vereador por 4 anos e era amigo pessoal do prefeito. Porém, cumpri meu papel de vereador. Me tornei oposição ao governo municipal no primeiro ano de governo por não concordar com as políticas de saúde e educação implementadas. Fui autor de uma CPI e participei de outras cinco. Esse foi um fato histórico na câmara de Nova Iguaçu. Nunca tínhamos tido uma CPI antes. Os atuais vereadores são todos submissos ao prefeito, principalmente o presidente Dudu Reina. Várias denúncias de corrupção do atual governo nas áreas de educação, saúde e obras, todas amplamente divulgadas pela imprensa, foram ignoradas pela câmara. Os vereadores não cumpriram seu papel.

O DIA - Quais suas primeiras ações ao tomar posse como prefeito?

Tuninho da Padaria - Mandar as Organizações Sociais embora da secretaria municipal de saúde. Atuar fortemente na prevenção das enchentes. O atual governo não está agindo. Convocar de imediato os 800 guardas municipais aprovados no concurso público. Dispensar funcionários fantasmas e cabos eleitorais que não trabalham para o povo iguaçuano

O DIA - Qual o principal problema da cidade para o senhor hoje em dia e como resolvê-lo?

Tuninho da Padaria – Eu identifico 2 problemas sérios: segurança pública e enchentes. Como resolver? Vou reativar o centro de monitoramento integrado com todas as forças do sistema de segurança pública, instalar 300 câmeras de monitoramento no primeiro ano de governo, ampliando o número de câmeras nos anos subsequentes, convocação dos 800 guardas municipais aprovados.

Realizar o projeto de drenagem da bacia do rio Iguaçu. Essa é uma obra do governo Lula incluída no PAC, criando 6 piscinões, desassoreando os rios da serra até Belford Roxo e limpado a rede de drenagem e bueiros da nossa cidade. Além disso, implementar todas as medidas para cumprirmos nossas promessas de campanha

O DIA - O que o senhor enxerga de positivo nas últimas gestões e pretende dar continuidade?

Tuninho da Padaria - Após a gestão do prefeito Lindbergh Farias, que trouxe o projeto Bairro-Escola com educação em horário integral, cinco refeições diárias, esporte e cultura para as nossas crianças, não vi grandes avanços para a nossa cidade. O prefeito Nelson Bornier fez o viaduto do bairro Rancho Novo e Rogério inaugurou. Setenta porcento das obras do viaduto de Austin, foram realizadas pelo prefeito Bornier. Rogério levou sete anos e meio para concluir os 30% restantes. O prefeito Bornier também deixou 40% das obras do viaduto de Comendador Soares prontos e Rogério não o concluiu.

O DIA - O senhor teve um pedido de indeferimento de candidatura, mas conseguiu reverter. Teme que isso possa prejudicá-lo?

Tuninho da Padaria - Não. De jeito algum. Eles tentam ganhar nos tribunais porque perderão no voto. Eles não fizeram nada nos 8 anos de governo. Nos últimos meses, ouvi a população e suas queixas. O povo de Nova Iguaçu quer mudanças e melhorias. Nós já fizemos isso antes com Lindbergh. Eu sei como fazer Nova Iguaçu mudar para melhor de novo.