Dudu Reina conta com o apoio do atual prefeito Rogério Lisboa para a disputa em Nova Iguaçu - Divulgação

Dudu Reina conta com o apoio do atual prefeito Rogério Lisboa para a disputa em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 06/10/2024 20:17

Nova Iguaçu - Dudu Reina (PP) foi eleito prefeito de Nova Iguaçu, neste domingo (6). Com 99% das urnas apuradas na cidade da Baixada Fluminense, o político recebeu 74,77% dos votos válidos. Clébio Lopes Jacaré (União Brasil) ficou na 2ª colocação, com 14,38%, seguido de Tuninho da Padaria (PT), com 6,02%.

Eduardo Reina Gomes de Oliveira, conhecido como Dudu Reina, foi apoiado pelo atual prefeito Rogério Lisboa, que vai deixar o governo após dois mandatos.

Dudu tem 43 anos e é formado em Direito. Natural de Nova Iguaçu, ele começou sua trajetória política como subsecretário de Obras e de Governo de Nova Iguaçu, onde adquiriu experiência e conhecimento sobre as necessidades da administração pública.

Em 2020, se candidatou a vereador pela primeira vez. Foi eleito e na Câmara Municipal foi importante parceiro do executivo nas aprovações de importantes projetos para a cidade. A parceria lhe rendeu a confiança e indicação do partido para tentar suceder o atual governo, o que teve êxito.

“Sempre busquei projetos que garantissem o desenvolvimento da cidade. No comando da Prefeitura, terei a oportunidade de realizar ações práticas nesse sentido. A minha principal motivação é colaborar ainda mais para o crescimento e o bem-estar da população de Nova Iguaçu”, afirmou.