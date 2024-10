Atividades serão realizadas no Complexo Cultural Mário Marques - Divulgação

Publicado 09/10/2024 11:23

Nova Iguaçu - O curso “Guerrilha Cultural: Introdução à Captação para Jovens Produtores” está com inscrições gratuitas para jovens de 18 a 25 anos até esta quinta-feira (10). A iniciativa é voltada para a capacitação em Captação de Recursos destinados a ações culturais para jovens produtores moradores da Baixada Fluminense.

A Atividade será realizada no Complexo Cultural Mário Marques, de 16 de outubro a 6 de novembro de 2024, sempre às quartas-feiras, em Nova Iguaçu. Os interessados devem se inscrever no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAHVGx2dx8rbadHeyZCMOXtEIaXdrrDHV-uOxWzni43iOzgw/viewform

Ao todo, são mais de 150 vagas disponíveis e 30 alunos em situação de vulnerabilidade terão acesso à uma ajuda de custo com deslocamento e alimentação. Pessoas acima dos 25 anos interessadas em participar da formação também poderão se inscrever.

A formação oferece conteúdos como: identificação de formas de captação e de recursos, prática de acesso a plataformas de transparência, introdução ao marketing cultural e negociações, introdução a elaboração de projetos, monitoramento e metrificação, impacto social e ambiental e prestação de contas.

As aulas serão ministradas por produtoras culturais, todas atuantes na Baixada Fluminense, que serão as facilitadoras das aulas deste curso, são elas: Hilca Bueno (idealizadora do projeto), Liz Córdova, Rebeca Brandão, Ana Paula Gualberto e Ana Luísa Lima - professora efetiva no curso de Bacharelado em Produção Cultural do Instituto Federal do Rio de Janeiro.

De acordo com a idealizadora do projeto, Hilca Bueno, o curso surge na ideia de disseminar e facilitar o aprendizado em relação à Nova Legislação de Fomento à Cultura de 2023, através de linguagem simples e acessível, garantindo uma experiência mais igualitária.

"A ideia é construir um ambiente de trocas em que possamos compartilhar experiências e técnicas, no território da Baixada Fluminense, para aproveitar esse momento como uma janela de oportunidades no campo da cultura no Brasil. Estamos adotando medidas de acessibilidade para o público tanto no material utilizado nas aulas, quanto na preparação das profissionais que vão ministrar os encontros'', destacou.