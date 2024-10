Nova Iguaçu tem vagas disponíveis para curso de Administração na Escola Técnica Estadual João Nascimento - Divulgação

Nova Iguaçu tem vagas disponíveis para curso de Administração na Escola Técnica Estadual João NascimentoDivulgação

Publicado 09/10/2024 11:38

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) de Nova Iguaçu prorrogou o período de matrículas para cursos Técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As inscrições para as vagas ociosas do curso de Administração poderão ser realizadas até o dia 23 de outubro, diretamente na Escola Técnica Estadual João Nascimento.

Para se inscrever, é imprescindível que o candidato esteja matriculado e cursando o segundo ou terceiro ano do Ensino Médio, comprovadamente. Ao todo, estão disponíveis cinco opções de cursos em sete unidades da Faetec, localizadas em diferentes cidades.

O interessado deverá comparecer à unidade desejada com os seguintes documentos: carta de encaminhamento do MEC; certidão de nascimento do candidato e/ou documento comprobatório de guarda oficial; cédula de identidade e CPF do candidato; cédula de identidade e CPF do pai, da mãe ou do representante legal; três fotos 3x4 recentes; carteira de vacinação atualizada; comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

Somente será matriculado no curso Técnico de Nível Médio na forma de organização articulada (Concomitância Externa) o candidato que apresentar, no ato da matrícula, uma declaração que comprove que está matriculado no segundo ou terceiro ano do Ensino Médio regular e que não esteja em regime de progressão parcial (dependência).