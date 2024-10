Até esta sexta-feira (11), das 9h às 16h, quem passar pela Praça Rui Barbosa, no Centro, poderá aproveitar os diversos serviços gratuitos - Divulgação

Publicado 10/10/2024 21:19

Nova Iguaçu - Em alusão ao Outubro Rosa, mês marcado pela conscientização da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu (Semus) está realizando uma grande ação social voltada para os cuidados da saúde e da autoestima da mulher.

Até esta sexta-feira (11), das 9h às 16h, quem passar pela Praça Rui Barbosa, no Centro, poderá aproveitar os diversos serviços gratuitos, como testes rápidos para HIV, Sífilis, hepatites B e C, aferição de pressão, glicemia e atualização das vacinas. Também é possível fazer na hora o agendamento de mamografia, exames laboratoriais e consultas odontológicas.

Na parte da estética, as mulheres podem fazer corte de cabelo, receber dicas de maquiagem, fazer auriculoterapia, teste de IMC, entre outros.

A aposentada Janaina de Lurdes Balbino Lemos, de 61 anos, já garantiu a marcação de sua mamografia de rotina logo no primeiro dia de evento, que começou nesta quarta-feira.

“Quando vi esse movimento na praça e que estavam marcando exames, vim logo agendar minha mamografia e, de quebra, ainda aproveitei para ir ao dentista. Nós, mulheres, precisamos cuidar da saúde o quanto antes para depois não ter que tratar a doença”, afirmou.

O objetivo da ação é incentivar que as mulheres iguaçuanas realizem o exame de mamografia e, com isso, tenham o diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo especialistas, quando descoberto na fase inicial, as chances de cura são de 95%.

“O cuidado com a saúde deve ser constante. Aproveitamos o mês de outubro para ampliar a conscientização sobre a mamografia, exame essencial, que deve ser feito anualmente, para o rastreamento da doença, especialmente para pacientes de risco ou com histórico de câncer de mama na família. Nova Iguaçu conta com uma ampla rede de acesso a este exame pelo SUS, o que nos possibilita ofertar mais de 9 mil atendimentos por mês para as mulheres”, afirma o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Para solicitar a marcação da mamografia e exames laboratoriais durante o evento não é preciso ter pedido médico. Basta ter acima de 40 anos, apresentar CPF ou cartão do SUS e um documento de identificação com foto. O agendamento de mamografias também pode ser feito diretamente nas clínicas da família da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.