Festa teve distribuição de presentes, interações com os personagens, ornamentação temática e muitos sorrisos - Renato Fonseca / PMNI

Festa teve distribuição de presentes, interações com os personagens, ornamentação temática e muitos sorrisosRenato Fonseca / PMNI

Publicado 11/10/2024 20:05

Nova Iguaçu - A pediatria do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) foi tomada pela alegria nesta sexta-feira (11), em uma comemoração especial pelo Dia das Crianças. Os pacientes internados foram surpreendidos pela visita dos personagens Bob Esponja e Patrick Estrela, da animação “Bob Esponja Calça Quadrada”, que transformaram o ambiente hospitalar, normalmente marcado por exames e tratamentos, em um cenário de diversão e descontração.

As crianças deixaram temporariamente as enfermarias, acompanhadas de seus pais e monitoradas pela equipe de saúde, e se dirigiram à Classe Hospitalar – espaço onde os pacientes seguem seus estudos durante a internação. Foi lá que a festa aconteceu, com a distribuição de presentes, interações com os personagens, ornamentação temática e muitos sorrisos. Os familiares também aproveitaram a oportunidade para registrar este momento especial, que trouxe alívio à rotina de tratamento.

Entre os encantados com a atividade estava o pequeno Natan, de 4 anos, que se recupera de uma cirurgia. Ele contou que Bob Esponja é um de seus desenhos favoritos e recebeu das mãos dos personagens um brinquedo. Sua mãe, Verônica Sabrina, de 39, aprovou a ação realizada pelo HGNI.

“Quando ele viu o Bob Esponja e o Patrick, ficou muito feliz. Talvez ele não possa participar da tradicional festa dia das crianças no dia 12, mas aproveitou essa de hoje e isso me alegrou demais”, disse ela. Natan, ao ser perguntado se gostou da festa, respondeu com firmeza e entusiasmo: “Sim!

O diretor-geral, Ulisses Melo, ressaltou que as atividades de humanização e acolhimento propostas pelo HGNI são fundamentais no processo de recuperação das crianças.

“Sabemos que a internação não é agradável, mas é necessária. Por isso, fazemos tudo o que podemos, por meio de projetos, para aliviar o sofrimento e promover um ambiente acolhedor. A festa de Dia das Crianças é uma dessas ações”, afirmou.

Naiane de Oliveira dos Santos, de 31 anos, que acompanha seu filho Kaíque, de 10, também elogiou a iniciativa, destacando a importância da humanização em hospitais, especialmente para as crianças.

“Essa ação é muito válida, pois as crianças muitas vezes não têm noção do que está acontecendo com elas. Trazer e transmitir essa alegria é fundamental”, concluiu.