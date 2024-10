Oficina é oportunidade para jovens de Nova Iguaçu que se interessem por cinema - Divulgação

Publicado 15/10/2024 12:09

Nova Iguaçu - Se você sempre sonhou em contar sua história no audiovisual, esta pode ser sua chance. Se encerram nesta terça-feira (15) as inscrições para o projeto “Fazendo Meu Primeiro Filme” para jovens cineastas de Nova Iguaçu. Os interessados devem ter entre 15 e 24 anos, residir no município de Nova Iguaçu e possuir um celular para participar das atividades.

Realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), da Casa da Juventude Iguaçuana (CAJU) e do CIEP 117 Carlos Drummond de Andrade Intercultural Brasil - Estados Unidos, a iniciativa é promovida pelo Centro Latinoamericano de Treinamento e Assessoria para Audiovisual (LATC) em parceria com a Cia Encena.

O projeto tem como objetivo capacitar jovens na produção do primeiro curta-metragem, permitindo que utilizem o cinema para contar e refletir sobre suas realidades. Os participantes aprenderão todas as etapas da produção audiovisual, desde a criação do roteiro até a direção, filmagem e edição, além de abrir portas para que seus filmes ganhem destaque e alcancem novos públicos.

De acordo com a pesquisa “Cultura e Lazer - 2023”, realizada pela Hibou, o cinema é a atividade cultural preferida dos brasileiros, com 23,4% dos 1.500 entrevistados escolhendo-o como sua opção de diversão favorita. Nesse contexto, “Fazendo Meu Primeiro Filme” vai além da formação técnica, oferecendo uma oportunidade única e inclusiva para os participantes, com foco em experiências culturais, aprendizado prático, diálogo e valorização do trabalho dos jovens.

As oficinas ocorrerão na sede da Casa da Juventude Iguaçuana, às quintas e sábados, das 9h às 12h, totalizando 24 horas de carga horária. Os custos de transporte coletivo também serão cobertos pelo projeto. Ao final do curso, os curtas-metragens produzidos serão exibidos em uma Mostra aberta ao público, marcada para o dia 22 de fevereiro de 2025, na Casa de Cultura - Teatro Sylvio Monteiro.

As inscrições podem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário online. A seleção dos participantes será feita em duas etapas: avaliação do formulário de inscrição e entrevista presencial. Os selecionados serão divulgados no dia 30 de outubro de 2024, e as oficinas terão início em 9 de janeiro de 2025.