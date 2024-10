Fachada do Shopping iluminada de rosa durante este mês - Divulgação

Publicado 22/10/2024 08:47

Nova Iguaçu - Durante o mês de outubro, o Shopping Nova Iguaçu se une à campanha de conscientização sobre o câncer de mama com uma programação especial. Além de estar com a fachada iluminada de rosa, em alusão a data, dicas de autocuidado estarão disponíveis no aplicativo, redes sociais e site do empreendimento.

O diagnóstico precoce do câncer de mama é essencial para aumentar as chances de cura e garantir tratamentos menos invasivos. Quando identificado em estágios iniciais, as opções de tratamento são mais eficazes e a taxa de sobrevida é maior.

A conscientização sobre a importância de realizar exames regulares, como a mamografia, permite detectar a doença antes do surgimento de sintomas mais graves, promovendo uma resposta mais rápida e assertiva, salvando vidas.

“A campanha Outubro Rosa é uma forma de reforçar a importância do autocuidado e da prevenção. Iluminar a fachada do shopping e oferecer conteúdos informativos ao longo do mês são maneiras de contribuir para essa conscientização. Além disso, a parceria com a Camim traz uma oportunidade acessível para que mais mulheres possam realizar exames preventivos e cuidar da saúde”, destaca Luciane Treigher, gerente de marketing do shopping.