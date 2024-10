Espetáculo acontece no dia 26 de outubro, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 17/10/2024 14:32

Nova Iguaçu - Idealizado para celebrar a brasilidade e a trajetória de ícones do rock e pop nacional, o festival Clássicos do Brasil chega à segunda edição e terá uma atração especial no Teatro Nova Iguaçu Petrobras, no dia 26 de outubro. Fernanda Abreu, a rainha do pop dançante brasileiro, sobe ao palco para um show vibrante, em que mostrará todo o seu suingue com novas composições e hits que marcaram sua carreira como “Rio 40 graus” e “Kátia Flávia, Godiva do Irajá”.



A apresentação está marcada para às 20h30 e os portões da casa abrem às 19h30. Os ingressos estão disponíveis no site ingressodigital.com



O Clássicos do Brasil é realizado e produzido pela PECK, sob o comando do empresário Péricles Mecenas, e conta com a apresentação e patrocínio master, e inédito, da Petrobras. O projeto foi criado em 2023, com a proposta de celebrar as referências musicais das cinco regiões brasileiras por meio dos grandes clássicos das mais variadas vertentes da MPB. No primeiro ano, o Nordeste foi a referência. Em 2024, as atrações são predominantemente do Sudeste.



“O Clássicos do Brasil é uma grande homenagem aos artistas e às canções que marcaram a história da MPB. Um festival de grandes hits que unem gerações em torno da paixão pela música”, destaca o idealizador Péricles Mecenas, reconhecido no meio artístico como Peck.



O patrocínio da Petrobras ao Festival Clássicos do Brasil reforça o novo momento da companhia, que é, historicamente, uma das maiores incentivadoras da cultura no país. No ano passado, a empresa remodelou seu programa de patrocínios e agora volta a apoiar grandes festivais brasileiros.



“A Petrobras é uma aliada do desenvolvimento do país em seus diversos setores. Investimos em muitas formas de energia, e a Cultura certamente é uma delas. A empresa tem orgulho de valorizar a cultura brasileira e apoiar a pluralidade de manifestações que fazem nosso país ser tão único. Para a Petrobras, é motivo de grande satisfação patrocinar o Clássicos do Brasil”, afirma Milton Bittencourt Neto, gerente setorial de Patrocínio Cultural da Petrobras.

Serviço:

Clássicos do Brasil com Fernanda Abreu no Teatro Nova Iguaçu Petrobras

Data: 26/10/24

Horário: 20h30

Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081, Nova Iguaçu

Valor do Ingresso: de R$75 a R$ 150

Ingresso popular: de R$20 a R$ 40



MEIA-ENTRADA: Válida para menores de 21 anos, estudantes, idosos,professores da rede pública e privada do Estado do Rio, pessoas com necessidades especiais ou jovens de baixa renda, de 15 a 29 anos, cadastrados no Cadastro Único.



DESCONTO PARA COLABORADORES DA PETROBRAS: 50% de desconto no ingresso inteiro mediante comprovação.



DESCONTO CLÁSSICO É BRINCAR: 50% de desconto no ingresso inteiro mediante doação de um brinquedo ou um livro de literatura infantil em bom estado de conservação.



INGRESSO SOLIDÁRIO: 50% de desconto no ingresso inteira mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ao entrar no evento.