Inscrições para as vagas de ensino médio com ensino técnico vão até 19 de outubro - Divulgação/Paula Johas

Publicado 17/10/2024 13:58

Nova Iguaçu – A Firjan Sesi Nova Iguaçu está com vagas gratuitas para o Ensino Médio com formação técnica em parceria com a Firjan SENAI. Podem se candidatar ao processo seletivo jovens do estado do Rio, com no mínimo 14 anos até dezembro de 2024, que já tenham concluído ou que estejam em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental em 2024. As oportunidades estão distribuídas em 16 unidades, para aulas em turno integral em 2025.

O edital completo está disponível no site www.msconcursos.com.br e as inscrições devem ser realizadas até 19/10. A aplicação das provas será presencial em 09/11, com 50 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. São reservadas 5% das vagas em cada unidade escolar para pessoas com deficiência (PCD) – física, visual, auditiva, intelectual ou com transtorno do espectro autista.

“O Ensino Médio é superimportante para a vida dos jovens e para a entrada deles no mercado do trabalho. O curso está alinhado com a nova legislação, com toda a carga horária de Base Nacional Comum Curricular, além da formação técnica em parceria com a Firjan SENAI e outros conteúdos como robótica e arte maker. O currículo conta com 4.200 horas para que os alunos tenham toda a formação básica, humana e para o mundo do trabalho; e assim possam escolher se querem seguir a carreira acadêmica, entrar na universidade, ou entrar logo no mercado de trabalho”, avalia Vinícius Mano, gerente de Educação Básica da Firjan SESI.

O início das aulas está previsto para 5 de fevereiro de 2025. Os candidatos devem ter renda familiar per capita bruta de, no máximo, 1,5 salário mínimo, e será exigida documentação comprobatória desta condição, conforme estabelecido no edital, em cumprimento ao Regulamento do SESI. Mais informações também podem ser obtidas no edital ou através do telefone 0800 0231 231.

Os alunos complementam sua formação optando por dois clubes de área de conhecimento a cada ano (linguagem, matemática, ciências da natureza ou ciências humanas), e opção de aulas para desenvolvimento científico ou com foco na criatividade a partir da arte contemporânea, além de oficinas extraclasse, incorporando mais cultura na educação básica. O horário será integral e ainda haverá aulas aos sábados.

O Itinerário de Formação Técnica em cada escola irá oferecer ao menos duas opções, conforme sua vocação regional: Logística, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Mecatrônica, Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Internet das Coisas, Eletromecânica, Mecânica, Sistema de Energias Renováveis, Vestuário, Planejamento e Controle de Produção, Eletroeletrônica, Produção de Áudio e Vídeo, Computação Gráfica, Design Gráfico, Multimídia, Informática, Programação de Jogos Digitais, Manutenção Automotiva, Alimentos, Confeitaria, e Edificações.

“A entrega da Firjan SENAI SESI é de grande valor e impacto para a indústria e para a sociedade, com o Ensino Médio de qualidade aliado aos Cursos Técnicos de excelência. O portfólio de Cursos Técnicos abrange diversas áreas tecnológicas. Essa parceria no novo Ensino Médio tem trazido bons resultados, reflexo da qualidade do que vem sendo ofertado”, destaca Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.

Inscrições e mais informações: www.msconcursos.com.br.