Novo banco de alimentos de Nova Iguaçu já está atendendo ao município - Divulgação

Novo banco de alimentos de Nova Iguaçu já está atendendo ao municípioDivulgação

Publicado 17/10/2024 13:30

Nova Iguaçu - O novo Banco de Alimentos de Nova Iguaçu foi aberto no bairro Jardim Iguaçu. Após funcionar no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), agora o Centro de Captação e Distribuição de Alimentos do município foi transferido para o prédio da antiga Escola Compactor. O local terá diversas implementações que facilitam o armazenamento de todos os gêneros alimentícios.

O lugar já serviu como um banco de alimentos entre 2011 e 2014, e, agora reformado, vai contar com espaço amplo e dentro das normas sanitárias, câmara frigorífica, sala multiuso para reuniões, eventos, etc, e sala para oficinas e capacitações.

Nesta última semana, foi realizada a primeira compra do banco de alimentos através do Programa de Aquisição de Alimentos. O local foi abastecido com aproximadamente 6,5 toneladas de alimentos que variaram entre verduras, legumes e vegetais.

Todos os alimentos comprados serão armazenados e depois distribuídos para instituições cadastradas no Banco de Alimentos. Os produtos também formarão as cestas verdes, programa que atende ao PIPAS (Primeira Infância Protegida da Assistência Social) e consiste no envio de cestas com vegetais, legumes e verduras para famílias com crianças de 0 a 6 anos. Todo o processo é vital para a segurança alimentar da população.

Além das mais de dez toneladas de alimentos recebidas nesta semana, 700 cestas verdes (300 na terça-feira e 400 na quarta) serão distribuídas para as 40 instituições socioassistenciais que o programa cobre. Todo o processo será repetido semanalmente.