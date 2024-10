Apesar da chuva, muitos tutores compareceram para garantir a proteção de seus animais - Divulgação

Apesar da chuva, muitos tutores compareceram para garantir a proteção de seus animaisDivulgação

Publicado 24/10/2024 11:26

Nova Iguaçu - Os tutores de pets tiveram um importante compromisso no último fim de semana: garantir a proteção deles contra a raiva através da vacinação. Ao todo, 63 pontos de imunização funcionaram em regiões do Centro, Austin, Posse, Comendador Soares e Miguel Couto. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), 31.900 cães e gatos foram vacinados nesta primeira etapa da campanha antirrábica. A segunda fase ocorre no próximo dia 9 de novembro.

Apesar da chuva, muitos tutores compareceram para garantir a proteção de seus animais. Neli Mota, de 72 anos, levou seus três gatos para vacinar. Pela manhã, ela esteve na Escola Municipal Monteiro Lobato com Jane e Juca, e à tarde finalizou o ciclo com Bonitinho. Para Neli, ações como essa são essenciais para a segurança dos pets e de seus tutores.

“Vacinar meus bichinhos é fundamental, pois isso evita a contaminação de outros animais e pessoas. Peço à população que leve seus gatos e cachorros, pois eles são parte importante de nossas vidas”, destacou.

Roseli Pereira, de 53 anos, também participou da campanha com seus três pets. Ela levou a cadela Amiguinha, resgatada após graves problemas de saúde, para receber sua primeira imunização, enquanto os gatos Malhada e Rajado completaram o ciclo anual. Roseli enfatizou a necessidade de proteger seus animais.

“Vacinar não só protege os pets, mas também as pessoas ao redor. Eu tirei meus três animais da rua, cuidei deles e quero o melhor para eles”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde Luiz Carlos Nobre Cavalcanti acompanhou a movimentação da campanha de vacinação antirrábica e reforçou o pedido à população para imunizar seus cães e gatos.

“Nosso principal objetivo é alcançar o maior número possível de cães e gatos para garantir a proteção aos pets contra a raiva, que é uma doença grave. Os tutores que não puderam comparecer hoje, podem vir no dia 9 de novembro, nesta segunda fase da campanha, para garantir a imunização do seu bichinho”, concluiu.