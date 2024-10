Nova edição do Cine Educação tem início nesta quarta-feira - Divulgação

Nova edição do Cine Educação tem início nesta quarta-feiraDivulgação

Publicado 22/10/2024 14:57

Nova Iguaçu - Mais uma vez tendo a Baixada Fluminense como um dos protagonistas, tem início nesta quarta-feira o VII Festival Cine Educação abre as portas de tradicionais salas de cinema do Rio de Janeiro apresentando uma seleção de curtas-metragens produzidos pela nova geração de cineastas independentes.



Duas sessões marcam a abertura do evento na quarta-feira (23). A partir das 10h, o Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Baixada Fluminense abre os trabalhos com os primeiros filmes do Festival e, à noite, o Estação Net Rio, em Botafogo, recebe o público às 18h com muita pipoca e bebida liberada para quem curte uma boa maratona de cinema. A entrada é totalmente gratuita!



A sétima edição do Festival criado em 2018 traz uma curadoria voltada às reflexões sobre o trabalho na nossa sociedade. Este ano, uma chamada de inscrição foi realizada através das redes sociais do Cine Educação, e os filmes selecionados pela equipe do projeto serão exibidos em diversos pontos do Rio de Janeiro.



Serão exibidos mais de 15 filmes em quatro salas pelo Rio de Janeiro. Entre os destaques desta temporada, o filme “On: Uberização - O Que Você Não Vê”, do diretor Vinícius Ribeiro, que analisa o sistema de uberização sob a perspectiva dos motoristas que operam com menos direitos sociais e mais precarização nas relações de trabalho. O curta “Portaria”, de Afonso Celso, do canal do Youtube Poli Humor, aborda curiosidades da Reforma Trabalhista que veio para tornar o funcionário patrão...Só que não.



E um destaque especial ao belíssimo “Um Imprescindível de Brecht”, dirigido por Wolgrand Ribeiro, em homenagem póstuma ao ex-diretor do Sinpro-Rio e do Sepe, prof. Marco Túlio Paolino, que trilhou uma trajetória de militância que passa pelos movimentos estudantil e sindical e por sua atuação partidária. A obra também aborda suas relações familiares com a companheira e também militante profª. Izabel Costa, com suas duas filhas e amigos.



Sobre a 7ª edição



Dentro do contexto desta temporada (Educação e Trabalho), o evento trará à pauta os seguintes temas: Lutas e Direitos dos Trabalhadores; Tecnologia, Automação e Mundo Digital; Precarização e Saúde do Trabalhador; Trabalho no Campo e Trabalho Ambiental. Após a exibição dos curtas, tais assuntos serão abordados em uma rodada de conversa com a participação dos produtores dos filmes, da equipe curadora do Cine Educação e demais convidados.



Acompanhe mais sobre nossa programação completa, com todos os horários e filmes que serão exibidos, no Instagram @CineEducacao.

O projeto



O Cine Educação vem ao longo de sua história atuando na difusão do cinema popular por meio de mostras gratuitas, debates, exibições públicas e capacitação de estudantes e agentes comunitários na produção de narrativas audiovisuais de seus territórios. Tendo o cinema como importante ferramenta na reafirmação de uma noção de direitos e inclusão social e a fim de estimular o surgimento e a promoção de novos cineastas, além de estabelecer um intercâmbio cultural com base na arte e na educação. O projeto Cine Educação é realizado pela B7 Eventos Curadoria e Conteúdo com o apoio da Prefeitura do Rio, do SINPRO-RIO, Estação NET Cinema, IFRJ, do Observatório Edutecia das Tecnologias e IA na Educação, ASCINE-RJ e demais apoiadores.