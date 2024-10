O curso tem como ênfase na Lei Lucas, que obriga todos os profissionais de educação tenham noções em primeiros socorros - Divulgação

Publicado 27/10/2024 18:51

Nova Iguaçu - Com o objetivo de garantir que cada vez mais os profissionais de educação estejam preparados para agir em caso de acidentes nas escolas municipais, até que a assistência médica chegue ao local, a Secretaria de Defesa Civil de Nova Iguaçu realizou um curso de noções básicas de primeiros socorros.

Professores e demais profissionais aprenderam a atenderem em situações de emergência para mal súbito e convulsão, a lidar com tipos de hemorragia, avaliação de sinais vitais e reanimação cardiopulmonar, desobstrução de vias aéreas, fraturas e imobilização.

“Temos mais de 100 profissionais da educação nesta primeira turma do curso e vamos expandir o curso para todos. A segurança dos alunos é uma prioridade fundamental nas instituições de ensino. Por isso, é essencial que os profissionais estejam preparados para agir em situações de emergência. O curso foi desenvolvido especialmente para capacitar educadores a lidar com acidentes e imprevistos que podem ocorrer no ambiente escolar. Com pequenos treinamentos, eles certamente vão salvar vidas”, afirmou o tenente-coronel e superintendente de Defesa Civil de Nova Iguaçu, Vilson Santos.

Ele fez questão de enfatizar que o profissional capacitado pode prestar os primeiros socorros, mas não deixar de acionar os órgãos competentes, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “O profissional vai poder identificar o problema e comunicar de forma correta o incidente”, frisou.

Para a coordenadora do Centro de Prevenção para Emergência e Desastre da Secretaria de Defesa Civil de Nova Iguaçu, Claudia Avelar, o curso tem como ênfase na Lei Lucas, que obriga todos os profissionais de educação tenham noções em primeiros socorros.

As oficinas ensinadas aos profissionais de educação vão permitir que o atendimento rápido e de urgência tenha mais qualidade, aumentando as chances de a pessoa sobreviver até a chegada do socorro definitivo. Um simples engasgo com um pedaço de carne pode ser fatal para uma criança.

Professor na Escola Municipal São Miguel Arcanjo, em Miguel Couto, Felipe Gomes Garcia ficou impressionado com os aparelhos utilizados no curso de primeiros socorros. Recentemente, ele teve que lidar com uma situação parecida à apresentada pela Defesa Civil e o aprendizado serviu para oferecer um atendimento primário de forma correta.

“Agora vejo que os cuidados com os detalhes podem ser fundamentais para salvar um aluno, uma criança, adolescente e até um adulto. Com as técnicas aprendidas aqui, podemos orientar outros profissionais”, afirmou.