Prefeitura de Nova Iguaçu antecipa salário dos servidores neste sábado (26) - Divulgação

Publicado 25/10/2024 10:01

Nova Iguaçu - O prefeito de Nova Iguaçu Rogerio Lisboa anunciou a antecipação do pagamento dos salários de outubro dos servidores ativos, inativos e pensionistas da cidade para este sábado (26).

A antecipação é uma homenagem ao Dia do Servidor Público, celebrado na próxima segunda-feira (28). Ao longo de seus oito anos de gestão, Rogerio tem priorizado o pagamento no último dia útil do mês trabalhado, sendo essa prática uma marca de sua administração.

O município conta com 16.104 servidores ativos, aposentados e pensionistas, com uma folha salarial de outubro no valor de aproximadamente R$ 64,5 milhões.

“Desde que assumimos, uma das prioridades da nossa gestão é a valorização do servidor público. Uma forma de demonstrar isso é pagando os salários dentro do mês trabalhado e, sempre que possível, antecipando o 13º salário”, afirmou.