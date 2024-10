Inauguração da decoração de Natal será neste domingo, com presença do Papai Noel - Divulgação

Inauguração da decoração de Natal será neste domingo, com presença do Papai NoelDivulgação

Publicado 30/10/2024 07:22

Nova Iguaçu - O Shopping Nova Iguaçu já está pronto para receber a época mais mágica do ano. Em 2024, o tema escolhido para a decoração natalina é “Um Natal de Presentes”, com uma ambientação tradicional que promete encantar o público. A inauguração acontecerá no próximo domingo (3), a partir das 16h, no palco da Praça de Alimentação.

A programação de inauguração do Natal no Shopping Nova Iguaçu promete ser ainda mais completa com uma série de atrações especiais. O público poderá desfrutar de apresentações circenses que encantarão todas as idades, trazendo magia e alegria ao ambiente natalino. A diversão continua com a apresentação musical de “Os Pequenos Mozart”, que irá encantar as famílias com uma performance envolvente.

Para completar essa celebração, a chegada do Papai Noel será um dos momentos mais esperados, acompanhada por uma parada de Natal que percorrerá o shopping, proporcionando um espetáculo emocionante que promete encantar a todos.

“Estamos muito animados para dar início ao Natal no Shopping Nova Iguaçu! Este ano, escolhemos o tema 'Um Natal de Presentes' para criar uma experiência mágica e acolhedora para todas as famílias. Nossa decoração tradicional, com muitos elementos que remetem a presentes, e as atrações especiais prometem encantar o público e trazer à tona o verdadeiro espírito natalino. Esperamos que todos aproveitem cada momento desta época tão especial conosco”, disse Luciane Treigher, gerente de Marketing do Shopping Nova Iguaçu.



A fachada do shopping também contará com um imenso laço de presente, enquanto o interior estará com pontos instagramáveis, incluindo caixas de presentes espalhadas pelo shopping. No cenário principal, localizado na Praça de Eventos, no Piso 1, o destaque será a tradicional árvore de Natal, acompanhada de ursos, bolas decorativas, uma grande caixa de presente instagramável e o trono do Papai Noel.

A decoração, que ficará no Shopping Nova Iguaçu até o dia 29 de dezembro, contará ainda com brinquedos para a garotada se divertir como xícaras giratórias e um balanço acessível para cadeirantes. As crianças poderão aproveitar o brinquedo de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 13h às 21h.