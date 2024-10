Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Publicado 30/10/2024 07:17

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal aprovou, na última terça-feira (29), projeto de autoria do vereador Vaguinho Neguinho que institui na rede pública municipal de ensino o Programa de Acompanhamento Integral das atividades escolares dos alunos com o Transtorno Opositivo Desafiador - TOD.

O programa consiste no apoio educacional e terapêutico desses alunos, cabendo à Secretaria de Educação divulgar os aspectos do Transtorno, com identificação precoce e encaminhamento à rede de saúde municipal.

“As crianças com Transtorno Desafiador Opositivo são teimosas, difíceis, desobedientes e irritáveis, sem serem fisicamente agressivas. As causas do TOD ainda são desconhecidas. Nosso objetivo com a criação deste programa é apoiar as famílias no tratamento desta doença”, afirmou o vereador Vaguinho.

O documento foi aprovado por unanimidade dos sete vereadores presentes, sendo elogiado por todos.

A pedido dos moradores do bairro Cobrex, o vereador Mauricio Morais apresentou projeto de lei que denomina de Praça Esportiva Maria Teotônio de Lima à praça existente entre as ruas Doutor Ivan Leal e Beira Rio. Aprovado em 2ª discussão, o texto segue agora para a sanção do prefeito.