Cemitérios de Nova Iguaçu terão programação especial no Dia de Finados - Divulgação

Publicado 30/10/2024 07:38

Nova Iguaçu - O Dia de Finados, no próximo sábado (2), é considerado um dos feriados com maior movimento nos cemitérios públicos e particulares. Para receber este grande fluxo de pessoas que vão visitar seus entes queridos, a Concessionária São Salvador preparou uma programação especial, com missas ao longo do dia sendo realizadas por paróquias da região.

Nos oito cemitérios administrados pela São Salvador na Baixada Fluminense, as missas vão acontecer entre 8h e 17h. No Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, uma das maiores unidades da região, haverá apresentação de um saxofonista.

“É um dia em que a saudade sempre aperta e vêm as lembranças daqueles que partiram. Gosto de visitar o túmulo da minha família para rezar por eles”, afirma a dona-de-casa Cristina Ribeiro.

A concessionária pede que os visitantes que desejam homenagear seus entes com flores optem pelas de plástico, evitando assim o acúmulo de água nos recipientes e a possível proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.



Abaixo a programação completa:

Cemitério Municipal de Nova Iguaçu

8h – Paróquia São José Operário.

10h – Paróquia Sagrado Coração de Jesus

12h – Catedral de Santo Antônio de Jacutinga

15h – Paróquia Santa Rita e Paróquia Santo Antônio

Cemitério Municipal de Mesquita

8h – Paróquia Nossa Senhora de Fátima

10h – Paróquia Nossa Senhora de Fátima



Nos cemitérios de Japeri, Engenheiro Pedreira, Austin, Marapicu, Iguaçu Velho e Jaceruba, as missas serão realizadas ao longo do horário de funcionamento, das 8h às 17h.