Muitas pessoas compareceram homenagear seus entes queridos. - Divulgação

Publicado 02/11/2024 18:12

Nova Iguaçu - Nos oito cemitérios administrados pela concessionária São Salvador, foram realizadas , ao longo do dia, missas em diversas paróquias da região. No Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, um dos maiores da Baixada, as homenagens contaram ainda com apresentações de um saxofonista.

Funcionários da concessionária também orientaram na localização de jazigos para os visitantes.

A aposentada Maria São Paulo do Couto, de 88 anos, estava acompanhada dos filhos, Andréia, de 55 e Rogério, de 56. Como de costume, todos os anos ela faz questão de acender velas e depositar flores para os parentes.

“Aqui estão enterrados meu pai, minha mãe, meu marido e muitos outros familiares, que, em vida, me deram tanto carinho. Hoje é um dia para refletir sobre a vida e a morte. Temos que aproveitar cada segundo ao lado de quem amamos. Sei que os funcionários do cemitério cuidam dos túmulos com muito respeito, mas eu gosto de limpar e colocar flores novas”, disse.

O dia contou também com a presença de fiéis das mais diversas religiões e crenças. A mãe de santo Aricéia Rodrigues Gomes, do terreiro umbandista no bairro Rosa dos Ventos, em Nova Iguaçu, veio com os integrantes do templo cultuar os falecidos no cemitério de Nova Iguaçu.

“Aqui é encontro de religiões, com muito respeito às crenças e sem intolerância religiosa. Respeito à fé de cada um. Viemos fazer nossos trabalhos para homenagear os espíritos aqui presente”, afirmou.

Membros de igrejas evangélicas criaram pontos de oração e cultos para os visitantes.